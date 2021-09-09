التعاون الإسلامى تدين الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أدانت منظمة التعاون الإسلامى الإجراءات والاعتداءات التى يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم ومساندة حقهم فى الحرية والعدالة والكرامة.





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