الاتحاد الأوروبى: حكومة طالبان لا تعكس التزامات الحركة

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الشؤون الخارجية للتكتل فى بيان أصدرته اليوم الخميس: "يعرب الاتحاد الأوروبى عن قلقه لتعيين حركة طالبان يوم 7 سبتمبر حكومة مؤقتة لأفغانستان. تشكيلة هذه الحكومة لا تتوافق مع الوعود التى أعلنتها طالبان والحاجة لتشكيل حكومة شاملة تعكس التعددية السياسية والدينية والعرقية لأفغانستان". والثلاثاء أعلنت حركة طالبان عن تشكيل حكومة جديدة فى البلاد. وذكر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أنه تقرر تعيين الملا محمد حسن أخوند المدرج فى قائمة العقوبات للأمم المتحدة، قائما بأعمال رئيس الوزراء فى الحكومة الأفغانية الجديدة.

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