نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللوتري الأمريكي 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة اللوتري الأمريكي 2021 كثرت التساؤلات حوله ومتى سيُفتح باب المشاركة في قُرعته، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم موعده والدول المؤهلة للمشاركة فيه وكافة التفصيل مثل شروط التقديم وغيرها فتابعونا.
اللوتري الأمريكي 2021
عبارة عن قُرعة للهجرة إلى أمريكا يقوم بتنظيمها اللوتري، تُقام هذه القُرعة سنوياً؛ حيث تُعطي الحكومة في الولايات المتحدة خمسون آلف تأشيرة سفر إلى أي دولة من دول الاتحاد سواء بغرض العمل أو العيش أو حتى الدراسة وهذه القُرعة ضمن أحد برامج الهجرة العشوائية والتي يُمنح من خلالها الجرين كارد وهو بطاقة دائمة.
موعد قرعة اللوتري الأمريكي 2021
يُفتح باب التقديم في القُرعة بدايةً من الثاني من أكتوبر 2021 حتى السادس من شهر نوفمبر 2021 .
الدول المؤهلة والغير مؤهلة للمشاركة في قرعة أمريكا اللوتري 2021
مثلما هناك دول مؤهلة لقرعة اللوتري فهناك دول غير مؤهلة وهذه الدول الغير مؤهلة نظراً لهجرة خمسون ألف شخص منهم في الأعوام الخمس الأخيرة من القرعة وهم:
- بنغلاديش.
- كندا.
- البرازيل.
- الصين وكل من هم مولودون في الدولة حتى وإن كانوا لا يعيشون بها.
- المكسيك.
- الهند.
- سلفادور.
- كولومبيا.
- نيجيريا.
- البيرو.
- الدومينيكان.
- الفلبين.
- باكستان.
- المملكة المتحدة باستثناء دولة أيرلندا الشمالية.
- كوريا الجنوبية.
أما عن الدول المؤهلة والمسموح لها بالمشاركة في القرعة هم:
- كافة الدول العربية مسموح لها بالمشاركة دون أي أستثناء لأي دولة.
شروط التسجيل في قرعة اللوتري الأمريكي للهجرة العشوائية 2021
- يُشترط أن يكون المتقدم من أحد الدول المسموح لها بالمشاركة.
- أن يكون المتقدم أتم تعليمه الثانوي أو ما يساويه أو بمعنى أخر أن يكون المتقدم قد مر باثني عشر مرحلة دراسية ونجح فيهم.
- يلزم امتلاكه لجواز سفر.
- أن تقوم بالتقديم لقرعة اللوتري مرة واحدة بمجموعة بيانات صحيحة وعدم إرسال أي تقديمات أخرى لذات الشخص فإن فُعل هذا فسيتم رفض كافة الطلبات المُقدمة منك.
- بالنسبة للدول المتواجد فيها خدمة عسكرية إلزامية فيجب على المتقدم أن يمتلك شهادة تأجيل الخدمة أو إنهاءها.
- يلزم أن تستوفي الصورة الشروط اللازمة كمقاس الصورة مثلا يجب أن يكون 600 في 600 بكسل.
- أملء ألاستمارة بكافة المعلومات الخاصة بك ويجب الحرص على كتابة المعلومات صحيحة كما هي في الأوراق الرسمية فإن لم تكن كذلك فسيتم رفضك.
- الالتزام بكتابة المعلومات الشخصية بدقة مثل الحالة ألاجتماعية سواء كنت أعزب أم متزوج.
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