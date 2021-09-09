daem impact gov lb رابط التسجيل في منصة البطاقة التموينية لبنان للأسر الفقيرة

يزداد البحث عن البطاقة التموينية في لبنان daem impact gov lb بعد اعلان وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021. عبر وزيرها رمزي مشرفي اطلاقة منصة البطاقة التموينية في لبنان impact وخطوات التسجيل يفها من طرف المواطنين اللبنانيين الذي تضرروا من الناحية المادية بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها البلاد. حيث من المقرر لمنح 93 دولارا أميركيا بشكل شهري لكل الأسر الفقيرة والمحتاجة قبل رفع الدعم على الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات من قبل مصرف لبنان حسب قانون البطاقة التموينية الذي أقره البرلمان اللبناني في الأيام القليلة الماضية بعدما وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة اللبنانية إلى توتر غير مسبوق بسبب عجز الخزينة من سد احتياجات المواطنين وتآكل العملة الصعبة بشكل كبير وتهاوي عملة الليرة. ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف على كيفية التسجيل في منصة البطاقة التموينية daem impact gov lb.

daem impact gov lb

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عن منصة البطاقة التموينية daem impact gov. التي يمكن من خلالها التسجيل والحصول على الدعم المالي المقدم من طرف الحكومة اللبنانية المؤقتة. بعد اتفاقها مؤخرا مع الصندوق الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية على تقديم مساعدات مالية لكل الأسر الفقيرة والمحتاجة. التي تأثر بمخلفات فيروس كورونا وتدهور الاقتصاد اللبناني. مما أدى إلى دفع اكثر من 78 في المئة من العائلات اللبنانية على حافة الفقر والاحتياج والاستدانة. في سبيل تلبية متطلبات الحياة المعيشة اليومية. ومن خلال الفقرة التالية سنقدم لكم خطوات التسجيل في منصة البطاقة التمويلية.

كيفية التسجيل في منصة البطاقة التموينية لبنان

اكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية رمزي مشرفي على وجوب توفر العديد من المستنات والبيانات اللازمة للتسجيل ومن بينها: نسخة من بطاقة الهوية اللبنانية لكل مواطن، المعلومات الخاصة بالحسابات المصرفية، بطاقة الموافقة على رفع السرية المصرفية وكذلك تفويض رب العائلة لإستلام اموال البطاقة التموينية نيابة عن الاسرة. كما يمكن التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة البطاقة التموينية daem impact gov lb كتابة اسم المستخدم. تدوين الرمز السري. الموافقة على الالتزام القانوني. الضغط على زر دخول وبعدها كتابة كافة البيانات والتسجيل في المنصة

وزارة الشؤون الاجتماعية لبنان

اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة لبنان ان عملية التسجيل في البطاقة التموينية يم بعة مراحل قبل الحصول على الدعم المالي للأسر الفقيرة والمحتاجة حيث تبا عملية التسجيل بملئ الاستمارة الموجودة على موقع daem impact gov lb بعدها يتم التدقيق في المعلومات من قبل الجهات المخصصة بتقديم الدعم ويتم تحديد عدد المستفيدين والمبلغ المستحق واعلام رب الأسرة بالموافقة على ملفه من خلال رسالة نصية عبر هاتفه الجوال قبل ان تأتي المرحلة الأخيرة وهي تحويل المبلغ المستحق شهريا لكل الأفراد المسجلين على منصة daem impact gov lb