أسعار التكييفات في حساب المواطن وأسهل طرق التسجيل في مبادرة أجهزة التكييف السعودية

يستطيع المواطن السعودي المسجل في الدعم الحكومي “حساب المواطن” المشاركة في مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية ،وترشيد استهلاك الكهرباء ليحصل على أكثر من مكيف من خلال هذه المبادرة، ولكن بشرط في أن يتأكد من أهليته من خلال الدخول على رابط مكيفات حساب المواطن ويستعلم عن استحقاقه.

أسعار التكيفات في حساب المواطن يبحث عنها عدد كبير من موطني المملكة العربية السعودية من خلال المبادرة التي أطلقها حساب المواطن لتخفيف العبء عن الفقراء ومتوسطي الدخل من أجل الحصول على مكيفات هواء عالية الكفاءة لمواجهة طقس المملكة العربية السعودية الذي يسوده ارتفاع درجات الحرارة خاصة في الصيف وأسعار تكيفات حساب المواطن بالفعل منخفضة وفي نفس الوقت موفرة حيث وقد أكدت الأبحاث الحكومية أن تكييفات الهواء المستخدمة في المملكة تستهلك ما يقرب من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة نتيجة استخدام أجهزة تكييف قديمة ذات كفاءة منخفضة

بعد الضغط على رابط التكيفات في حساب المواطن ولدخول إلى حساب المستفيد تظهر خانة لتدوين رقم الهوية الوطنية وخانة يدون بها تاريخ الميلاد لمن هم في سن 21 وأكثر.اضغط استعلام لتحقق من أهلية الاستحقاق

كيف تستفيد من مبادرة دعم أجهزة التكييف حساب المواطن

من خلال رابط التكيفات وبعد الاستعلام عن أحقية الاستفادة من مبادرة دعم التكييف يستطيع المستفيد البحث عن المتاجر المشاركة في دعم أجهزة التكيف عالية الكفاءة القريبة من محل إقامته لسهولة التسليم ويتم ذلك من خلال التبويب الخاص بالمتاجر حيث يقوم بالضغط على إيقونة التبويب لتظهر قائمة تحتوي على جميع أماكن المتاجر المشاركة في المبادرة أو من خلال الخريطة التي يوفرها الموقع على نفس صفحة التكييفات.

أسعار التكييفات في حساب المواطن

أسعار التكييفات في حساب المواطن حيث يقدم استحقق للمواطن المستفيد الذي استوفى شروط الأهلية وشروط مبادرة دعم التكيفات قيمة 900 ريال سعودي خصم على أسعار التكيفات عالية الكفاءة وإليكم الأسعار

سعر تكييف “كرافت 2 حصان بارد عالي الكفاءة 2299

تكييف سبلت محمول 2حصان 2350

2حصان بارد تكييف كاريير1599

خطوات التسجيل في مبادرة التكييف حساب المواطن

طريقة التسجيل في مبادرة دعم أجهزة التكييف سهلة بعدة خطوات يستطيع المواطن السعودي المستفيد من أستحقاق الدعم الحصول على تكييف أو أكثر من تكييف بدعم 900 ريال سعودي خصم على أسعار التكييفات وإليكم الطريقة: