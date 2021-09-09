فتح حساب السعودي للاستثمار 1443 حساب التجوري إلكترونيا

فتح حساب السعودي للاستثمار من أكثر الأشياء التي يهتم بها المواطنين، حيث يتاح من خلال شبكات الإنترنت، حيث يتمكن الكثير لدخول سوق الأسهم الاستثمارية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة المادية، وهذا جنبا إلى جنب من الكثير من الخدمات الإلكترونية، والتي يقوم بتقديمها البنك، ويرجع تأسيس هذا الصرح إلى 31 من يونيو عام 1976، وقد أصبح الآن شركة مساهمة سعودية، وبدأ النشاط المصرفي الفعلي في 1977، وتعددت فروع الاستثماري في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية، إلى أن وصلت لأكثر من 53 فرع، منها 10 فروع نسائية، ومن خلال موقعنا سنوضح أهم الشروط التي يجب اتباعها من جهة العميل للاستفادة التامة من الخدمات المقدمة.

فتح حساب السعودي للاستثمار

عند فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار لابد من استيفاء عدة شروط، من أهمها ما يلي:

إذا كان العميل سعودي الجنسية، يجب ألا يقل عمره عن 15 عاما.

العميل الحاصل على جنسية امن مجلس فلا يقل عمره عن 18 عاما.

يمكن فتح حساب للأجنبي في البنك السعودي للاستثمار، ولابد من تقديم جواز سفر ساري المدة.

تقديم ما يثبت إقامة سارية للعميل الوافد للمملكة العربية السعودية.

لابد من تقديم ما يثبت عنوان العميل الثابت داخل المملكة العربية السعودية.

وبعد التأكد من صحة كافة المعلومات المقدمة، حينئذ يستطيع العميل من فتح الحساب.

حساب التجوري بنك الاستثمار

وهو من أهم الحسابات التي يقدمها البنك، حيث يعد حساب ادخاري إلكتروني يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويقوم بحفظ الأموال الزائدة عن حاجة الاستعمال، وكسب الأرباح الشهرية من خلال ادخارها، وفتح حساب التجوري يساعد العميل للاستفادة من أمواله بالمستقبل القريب ، ويقدم البنك السعودي الاستثماري فتح حساب التجوري مجانا، عن طريق الإنترنت البنكي، أو تطبيق فلكس تاتش، ولا يتطلب فتح الحساب أي مبالغ مودعة قبل فتحة، أو وجود حد أدنى .

كما يتمكن العميل من إدارة حسابة عبر الإنترنت، دون التزام بزيارة أي فرع من فروع البنك المنتشرة بالمملكة السعودية، ويقدم البنك عدة حسابات يستطيع العميل أن يختار من بينهم، وهذا ليتوافق مع مدخوله المادي، وكل تلك الحسابات تندرج تحت أسس وقواعد الشريعة الإسلامية البحتة.