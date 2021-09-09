شروط تلقي دعم صعوبة إيجاد عمل في السعودية 1443

شروط تلقي دعم حافز صعوبة إيجاد عمل، حدد هدف صندوق تنمية الموارد البشرية مجموعة من الشروط حوالي إحدى عشر شرطًا من أجل القبول في دعم صعوبة إيجاد عمل، وقد حدد قيمة الدعم المادي الذي يتم إعطائه للمستفيدين شهريًا بعد التأكد من توافر شروط الدعم المالي لصعوبة إيجاد عمل.

شروط دعم حافز إيجاد عمل

قام صندوق هدف لتنمية الموارد البشرية بوضع الشروط التالية من أجل تحديد الفئات المستحقة للتسجيل في الصندوق والحصول على الدعم الشهري وهم إحدى عشر شرطًا كالتالي يجب أن يتأكد المتقدم من توافرها:

فترة العمر المسموح بها للتقديم في صندوق هدف لإيجاد عمل هي من عشرون عامًا حتى ستون عامًا. كما وأنه غير مسموح لأي شخصي لا يمتلك الجنسية السعودية. ألا يكون من الأشخاص الذين يعملون في وظائف حكومية أو خاصة. له قدرة على العمل ولا يوجد ما يعوق ذلك ويمنعه عن أداء العمل. لا يمتلك لأنشطة تجارية جانبية توفر له الدعم. كما ويجب ألا يكون من مستحقي المعاشات. ليس له أي دخل آخر. عليه أن يكون متواجدًا في السعودية في العشرة أشهر الأخيرة قبل تقديم طلب الدعم. كما وغير مسموح بالطلاب أو الأشخاص المتدربين في أي جهة أخرى. غير مستحق برنامج حافز البحث عن عمل. لا يمتلك لدخل شهري ثابت يزيد عن دعم الصندوق.

قيمة دعم صندوق هدف

وذكر صندوق هدف أن دعم برنامج حافز يقدم للأشخاص المستفيدين منه بشكل شهري على مدار عام، في الأربعة أشهر الأولى يقدم الدعم بقيمة 1500 ريال سعودي، وفي الأربعة التالية يقدم بقيمة 1250 ريال سعودي، أما الأربعة أشهر الأخيرة فإن قيمة الدعم تصير 1000 ريال سعودي، على أن تكون قيمة الدعم الكلي المقدمة للمستفيد على مدار العام هي 15 ألف ريال سعودي، وهو برنامج مخصص للأشخاص الذين يبحثون عن العمل حتى عمر 35 عام أو الأشخاص الذين سجلوا في حافز البحث عن عمل ولم يتمكنوا من إيجاد العمل، وذلك بعد التأكد من توافر الشروط السابق ذكرها.