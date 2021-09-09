كيفية التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل 1443 من هدف

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التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل 1443، أعلن صندوق هدف عن مجموعة الخطوات المفترض القيام بها للتسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل، كما وقد حدد الشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج وماهيتها للقبول في البرنامج والحصول على الإعانة الشهرية للمسجلين به، تابعوا معنا لمعرفة شروط وطريقة التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل.خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل
أوضح صندوق هدف لتنمية الموارد البشرية أن برنامج إعانة البحث عن عمل هدفه هو تحفيز المواطنين على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم من خلال التدريبات المقدمة لهم، كما ويوفر لهم دعم مادي طوال خمسة عشر شهرًا لحين إيجاد عمل مناسب للمتقدم.
ولكي يقوم المواطن بالتسجيل في البرنامج عليه أن يتبع الخطوات التالية بنفس الترتيب:
- التوجه لموقع البرنامج الرسمي والضغط عليه للدخول على الموقع.
- وبعد ذلك يقوم بالنقر على تبويب تقدم هنا.
- يطلب الموقع أن تقوم بكتابة رقم حسابك البنكي والمؤهل العلمي والعنوان الدائم للإقامة والدخل الشهري.
- ومن ثم يتم استعراض الفروع المتاحة وفقًا لعنوان المتقدم في بوابة طاقات أو العنوان الوطني.
- يتم اختيار اتفاقية برنامج إعانة البحث عن عمل ومن ثم قم بإرسال هذا الطلب للفرع أو المركز المحدد لتحديد موقع الاتفاق.
وتم تحديد شروط التقديم في البرنامج من قبل صندوق هدف بالشكل التالي:
- أن يكون المتقدم دائم الإقامة على الأراضي السعودية لمدة أقصاها عشرة أشهر من وقت تقديم الطلب.
- يجب أن يكون المتقدم جنسيته سعودية.
- الفئة العمرية للمواطن المتقدم من عشرين حتى أربعين عامًا.
- له القدرة على القيام بالعمل المقدم عليه ولا يوجد ما يعوقه.
- ليس له أي معاش تقاعدي أو مخصص مالي شهري أو دخل جانبي تزيد قيمته عن قيمة دعم البرنامج.
- ألا يكون له نشاط تجاري بإسمه ولا يكون عاملًا في أي قطاع خاص أو حكومي.
- كما ويجب ألا يكون قد استفاد مسبقًا من البرنامج للبحث عن عمل أو صعوبة إيجاد عمل.
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التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل 1443، أعلن صندوق هدف عن مجموعة الخطوات المفترض القيام بها للتسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل، كما وقد حدد الشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج وماهيتها للقبول في البرنامج والحصول على الإعانة الشهرية للمسجلين به، تابعوا معنا لمعرفة شروط وطريقة التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل.خطوات التسجيل في إعانة البحث عن عمل
أوضح صندوق هدف لتنمية الموارد البشرية أن برنامج إعانة البحث عن عمل هدفه هو تحفيز المواطنين على إيجاد فرص عمل مناسبة لهم من خلال التدريبات المقدمة لهم، كما ويوفر لهم دعم مادي طوال خمسة عشر شهرًا لحين إيجاد عمل مناسب للمتقدم.
ولكي يقوم المواطن بالتسجيل في البرنامج عليه أن يتبع الخطوات التالية بنفس الترتيب:
- التوجه لموقع البرنامج الرسمي والضغط عليه للدخول على الموقع.
- وبعد ذلك يقوم بالنقر على تبويب تقدم هنا.
- يطلب الموقع أن تقوم بكتابة رقم حسابك البنكي والمؤهل العلمي والعنوان الدائم للإقامة والدخل الشهري.
- ومن ثم يتم استعراض الفروع المتاحة وفقًا لعنوان المتقدم في بوابة طاقات أو العنوان الوطني.
- يتم اختيار اتفاقية برنامج إعانة البحث عن عمل ومن ثم قم بإرسال هذا الطلب للفرع أو المركز المحدد لتحديد موقع الاتفاق.
وتم تحديد شروط التقديم في البرنامج من قبل صندوق هدف بالشكل التالي:
- أن يكون المتقدم دائم الإقامة على الأراضي السعودية لمدة أقصاها عشرة أشهر من وقت تقديم الطلب.
- يجب أن يكون المتقدم جنسيته سعودية.
- الفئة العمرية للمواطن المتقدم من عشرين حتى أربعين عامًا.
- له القدرة على القيام بالعمل المقدم عليه ولا يوجد ما يعوقه.
- ليس له أي معاش تقاعدي أو مخصص مالي شهري أو دخل جانبي تزيد قيمته عن قيمة دعم البرنامج.
- ألا يكون له نشاط تجاري بإسمه ولا يكون عاملًا في أي قطاع خاص أو حكومي.
- كما ويجب ألا يكون قد استفاد مسبقًا من البرنامج للبحث عن عمل أو صعوبة إيجاد عمل.
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