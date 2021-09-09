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بايدن يعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة كورونا

يعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقد قمة عالمية لمكافحة كوفيد-19 في أقرب وقت، وقد تجري الفعالية في نهاية سبتمبر/أيلول. بايدن يعتزم عقد قمة عالمية لمكافحة كورونايعتزم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عقد قمة عالمية لمكافحة كوفيد-19 في أقرب وقت، وقد تجري الفعالية في نهاية سبتمبر/أيلول. وبحسب مصادر مطلعة، أشارت إليهم صحيفة "بوليتيكو"، من المخطط تكريس القمة لتدابير الاستجابة على جائحة كوفيد-19، وأيضا للجهود العالمية في تطعيم اللقاح. يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 41 مليون إصابة، بالإضافة إلى ما يقارب الـ671 ألف وفاة نتيجة المرض.

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