أخبار اليمن : احتراق منزلين بقصف للعدوان ومرتزقته في مأرب

احتراق منزلين بقصف للعدوان ومرتزقته في مأرب
احترق منزلان اليوم، جراء غارة لطيران العدوان السعودي وقصف مدفعي للمرتزقة على محافظة مأرب.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بغارة منزل المواطن ناصر صالح الجميلي في قرية آل جميل بمنطقة بقثة مديرية رحبة، ما أدى إلى تدميره واحتراق جميع محتوياته.
وأشار إلى أن المرتزقة قصفوا بالمدفعية القرية ذاتها، ما تسبب في احتراق أحد المنازل.
وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن 6 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديريتي مدغل ومجزر.
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