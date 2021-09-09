قيس سعيد والدبيبة يؤكدان النأى بالعلاقات الثنائية عن محاولات التشويش

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ناقشا فيه عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.





وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر موقع "فيسبوك"، مثّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض وشائج الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين تونس وليبيا فى شتى المجالات، وتجديد التأكيد على وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن فى البلدين، وضرورة النأى بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين وفق تصور جديد. كما تم الاتفاق على استحثاث الهياكل المعنية فى البلدين لخطاها من أجل بلوغ حلول مشتركة لبعض المسائل والصعوبات المتعلّقة بالصحّة وحركة تنقل الأشخاص والبضائع فى المعابر والديون المتخلدة ومساهمة المؤسسات التونسية فى جهود إعادة الإعمار فى ليبيا، فضلا عن تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدى لكل محاولات استهداف وحدة واستقرار البلدين والمنطقة.

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