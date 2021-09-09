طالبان تقطع الإنترنت عن مناطق فى كابول تشهد احتجاجات

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، بأن الحركة هددت المتظاهرين بعواقب جسيمة فى حال استمرار الاحتجاجات، موضحين أن خدمة الإنترنت كانت لا تعمل فى بعض المناطق فى كابول، لا سيما تلك المناطق التى كان من المحتمل أن تشهد تظاهرات لإحياء ذكرى رحيل القيادى الأفغانى السابق أحمد شاه مسعود.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، قال قبل يومين، فى مؤتمر صحفى بكابول، إن الوقت الراهن غير ملائم لإقامة تظاهرات فى أفغانستان لأنها تخل بالأمن العام.

وأضاف مجاهد أن "الأيام الحالية ليست ملائمة للمظاهرات، فالإخوة المتظاهرون الآن يقومون عشوائيا بالخروج بتلك المظاهرات للإخلال بالأمن وأنا أطلب منهم ألا يقوموا بأى مظاهرات هذه الأيام".

واعتبر مجاهد أن هناك جهات تقف وراء تلك التظاهرات ولا تريد أن تنعم أفغانستان بالأمن والاستقرار، لكنه لم يسم تلك الجهات.