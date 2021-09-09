كم باقي على نهاية الترم الاول 1443 في السعودية هذا السؤال يشغل بال الكثيرين في المملكة رغبةً في معرفة الأيام المتبقية، حيث أن العام الدراسي يتكون من ثلاث فصول دراسية معتمده من قبل وزارة التعليم وكل فصل سيكون عبارة عن 13 أسبوع ولكن بين كل واحد منهم إجازة أسبوع، واليوم سوف نتطرق للمزيد حول هذا الموضوع تابعونا.

الترم الاول 1443 في السعودية

بدأت دراسة الفصل الأول في 21 محرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس، ويستمر هذا الفصل حتى نهاية الفصل الدراسي الأول حيث يستغرق حوالي 90 يوم، فسيكون أخر يوم في الفصل الدراسي الأول الموافق 20 ربيع الثاني 1443 وسوف تحتوي على إجازتين لنهاية أسبوع مطولة، وجاءت ذلك على النحو التالي:

بداية دراسة الطلاب للفصل الدراسي الأول يوم 29 أغسطس 2021.

إجازة اليوم الوطني السعودي يوم 22 سبتمبر 2021.

إجازة نهاية الأسبوع المطولة توافق يوم 17 أكتوبر 2021.

إجازة نهاية الأسبوع مطولة تكون 4 نوفمبر 2021.

إجازة الفصل الدراسي الأول تبدأ من يوم 25 نوفمبر 2021.

الدراسة في الفصل الدراسة الثاني تبدأ من 5 ديسمبر 2021.

كم باقي على نهاية الترم الاول 1443 في السعودية

الفصل الدراسي هو من الفصول الهامة نظرًا لأنه بداية عودتها بشكل انتظامي، فهذا العام ينقسم إلى ثلاثة فصول، حيث بدأت الدراسة سواء في المراحل التعليمية المختلفة في 29 أغسطس، وهذا الفصل هو العودة الحقيقة إلى الفصول ومباشرة الدراسة من خلال المدارس والجامعات، ونهاية الترم الأول ستكون في 20 ربيع الثاني الموافق 25 نوفمبر 2021.

نظام الدراسة الجديد في السعودية

وزارة التعليم السعودي أعلن عن استعداد المملكة العربية السعودية بشكل كامل للدراسة لهذا العام في ظل الظروف وأيضًا أكد على اتباعها كاف الإجراءات الإحترازية للحد من انتقال العدوى والحفاظ على صحة الطلاب، وأكد على أن هذا العام سيكون منقسم إلى ثلاثة فصول وكل واحداً منهما سيكون 13 أسبوع وإجازة أسبوع بين كل فصل.

كما أكد أنه سيتم إضافة مواد جديدة في العام الدارسي الجديد نظرًا للخطط المطورة في السعودية وأيضًا هناك 12 إجازة خلال العام الدراسي.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا وهو كم باقي على نهاية الترم الاول 1443 في السعودية وذكرنا لكم جميع التفاصيل التي تخص هذا الموضوع.