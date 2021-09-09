رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ومواعيد الاختبارات 1443

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين ومواعيد التقدم للاختبارات من أهم وأبرز المواضيع التي تتصدر محركات البحث في المملكة العربية السعودية خاصة بعد أن أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن مواعيد التسجيل في هيئة تقويم التعليم والتدريب للالتحاق باختبارات المهنية، حيث تلزم الوزارة المعلمين الخضوع للاختبار بهدف الحصول على شهادة تمكنهم من التدريس في أي من المدارس الحكومية أو الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ويتم ذلك من خلال رابط رسمي قامت الوزارة بتوفيره للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالاختبار، وفميا يلي سنتعرف على رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443، كما سنتعرف على موعد الخضوع للاختبار هذا العام.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

وفقاً لقوانين وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية فإن كل معلم يرغب في مزاولة مهنة التدريس رسمياً في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بسهولة، فإنه من اللازم خضوعة لامتحان بهدف تحديد مدى استحقاقه للرخصة التي تساعده في الحصول على إذن بمزاولة المهنة.

لهذا السبب قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتوفير رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وعلاوة على ما سبق ذكره فإن هذه الاختبارات تساعد بشكل غير مباشر في رفع كفاءة ومهارة المعلمين، حيث يسعى كل من يخضع للاختبار إلى تحسن قدراته ومهاراته لاجتياز الامتحان.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1443

جاءت مواعيد بدء امتحانات المهنية بالمملكة العربية السعودية مقسمة إلى فترتين، هما كالآتي:

الفترة الأولى

تبدأ الفترة الأولى من يوم الأحد 20 من جمادى الآخر 1443هـ الموافق 23 يناير 2022م وتنتهي في يوم الأحد 27 جمادى الآخر 1443هـ الموافق 30 يناير 2022م.

الفترة الثانية

تبدأ الفترة الثانية من يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ الموافق 20 مارس 2022م وتنتهي في يوم السبت 23 شعبان 1443هـ الموافق 26 مارس 2022م).

في البداية يجب أن يكون المتقدم قد تخرج من الجامعة لفترة قصيرة.

كما يجب حصول المتقدم على البكالريوس في التخصص الخاص به.

دفع رسوم الاختبار كاملة وهي 100 ريال سعودي تقريباً.

التقدم بطلب الالتحاق إلكترونيًا عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ضرورة اجتياز الاختبار بحد أدني 79 درجة.

كما يجب على المتقدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كحضور الامتحان بالزي الرسمي وارتداء الكمامة.

الحضور قبل موعد الاختبار بوقت كاف.

أولاً يقوم المتقدم بالدخول إلى رابط هيئة التقويم التعليم والتدريب السابق ذكره.

بعد ذلك يقمم بالضغط على أيقونة “ نظام الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب تسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الموحد، يقوم المتقدم بتسجيل بيناته ومن ثم ينقر “ تسجيل الدخول “.

“. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى التبويب الأول مرة أخرى، يتم الضغط على زر “ الاختبارات “، ومن ثم الضغط على زر “ سجل الآن “.

“، ومن ثم الضغط على زر “ “. سيتم الانتقال بعد ذلك إلى موقع قياس يقوم المواطن بتسجيل الدخول.

بعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط على زر “ تعديل “، ثم زر “ متابعة “.

“، ثم زر “ “. سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة حجز موعد الاختبار، يقوم المتقدم بالطلاع على التعليمات والضغط على زر “ أوافق “.

“. ثم يقوم بعد ذلك بإدخال البيانات وهي تحديد موعد ومكان الاختبار.

ثم يقوم بالضغط على زر “ التالي “.

“. بعد ذلك يقوم المتقدم بالإطلاع على رسوم الاختبار، واختيار طريقة التسديد ومن ثم الضغط زر “متابعة إشعار التسديد“.

شروط اختبار الرخصة المهنيةطريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين الجدد

وبهذا يكون قد تم الانتهاء من عملية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين عبر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، كما تعرفنا على موعد بدء الاختبارات للعام الجديد 1443.