أخبار اليمن : قصف سعودي يستهدف منازل المواطنين في صعدة

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قصف سعودي يستهدف منازل المواطنين في صعدة

قصفت قوات العدو السعودي اليوم بالصواريخ والمدفعية الأحياء السكنية ومنازل المواطنين ومزارعهم في محافظة صعدة. قصف سعودي يستهدف منازل المواطنين في صعدةقصفت قوات العدو السعودي اليوم بالصواريخ والمدفعية الأحياء السكنية ومنازل المواطنين ومزارعهم في محافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن منازل ومزارع المواطنين في عدد من المناطق الحدودية بمديريتي منبه وشدا تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي. واشار المصدر إلى أن المديريات الحدودية تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي سعودي بشكل يومي الأمر الذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى ويخلف خسائر فادحة في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

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