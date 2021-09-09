البرلمان الإسكتلندى يصوت لصالح العمل بنظام جواز سفر لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية -فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم- أن 68 عضوًا فى البرلمان الإسكتلندى فى إدنبرة وافقوا على المقترح بينما رفضه 55 عضوًا، مشير إلى أن هذا يعنى ضرورة تقديم جوازات سفر اللقاح بحلول أول أكتوبر المقبل.

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