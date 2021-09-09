نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة التسجيل amen social tn للحصول على منحة المساعدات الاجتماعية 300 دينار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر البحث عن منصة التسجيل amen social tn التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية للتسجيل في منحة 300 دينار المساعدات الاجتماعية. فبعد انتشار فيروس كورونا في مختلف الولايات التونسية وتأثيره بشكل كبير على اقتصاد الدولة والمستوى المعيشي للمواطن التونسي أعلنت الحكومة التونسية عن تقديم منحة ثلاثمئة دينار تونسي كمساعدة مالية ظرفية استثنائية لكافة الفقراء والمحتاجين والاسر التونسية من الفئات الهشة التي دخلها ضعيف او معدومة الدخل وأصحاب الكرني الأصفر والابيض. حيث بدا التسجيل في منحة المساعدات الاجتماعية عبر منصة امان يوم الثامن والعشرون من شهر اوت الماضي. على ان تستمر عملية التسجيل في amen social tn حتى 25 من شهر سبتمبر الجاري. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف على خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونسي وموع صرف المساعدات الاجتماعية 2021.

منصة التسجيل amen social tn

أعلنت سابقا وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة تونس التي تقدما المساعدات الاجتماعية عن بداية عملية التسجيل الذاتي amen social tn لأكثر من تسعة مئة الف مواطن تونسي للحصول على منحة 300 دينار كما نشرت بيان رسمي موضع في الصورة التي في الأسفل تم من خلاله تحديد الفئات المعنية بالمساعدات المالية الظرفية الاستثنائية المقدمة بعد الاتفاق الأخير بين الحكومة التونسية والبنك الدولي للتنمية والرعاية الاجتماعية وللتسجيل في منحة ثلاثمئة دينار ما عليكم سوى اتباع الخطوات المذكورة في الفقرة التالية من هذا المقال.

التسجيل في منحة 300 دينار عبر amen social tn

كما اتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية رابط الكتروني يمكن من خلاله التسجيل في منحة المساعدات الاجتماعية 2021. بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة المساعدات الاجتماعية تسجيل حساب افتراضي على المنصة بتشكيل الرقم *1021* على هاتفك المحمول. ادخال رقم بطاقة التعريق الوطنية للمتقدم. كتابة كافة البيانات على الموقع. اضغط على الايقونة الملونة باللوز الأزرق التسجيل وانتظر قليلا حتى تصلك رسالة تخبرك بتأكيد عملية تسجيلك وبعد دراسة ملفك ويتم قبوله او رفضه سوف ترسل اليك رسالة على رقم جوالك.

موعد صرف المساعدات الاجتماعية 2021

علاوة على ذلك ورغم اعلان وازرة الشؤون الاجتماعية عن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة التسجيل amen social tn يوم الثامن والعشرون من شهر أغسطس الماضي إلا انه لحد الساعة تردنا أسئلة كثيرة بخصوص كيفية التسجيل والوقت المحدد لإغلاق تقديم طلبات الحصول على منحة المساعدات الاجتماعية الظرفية الاستثنائية 2021 حيث نؤكد لمتابعين الكرام ان انتهاء فترة التسجيل يوم الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الجاري.

علاوة على ذلك وباتباع كافة الخطوات التي ذكرناها في الفقرة الثالثة من هذا المقال. يمكن لكل مواطن تونسي مستوفي لجميع الشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية. التسجيل في منحة 300 دينار بشكل الكتروني وبكل سهولة. كما أعلنت الوزارة التونسية عن صرف المساعدات الاجتماعية 2021 بداية من اول شهر سبتمبر وتكون على شكل دفعات لكل المسجلين في منصة التسجيل amen social tn.