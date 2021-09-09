البيت الأبيض: طالبان سهلت إقلاع طائرة حملت أمريكيين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكى إن "طالبان كانت متعاونة وسهلت إقلاع الطائرة القطرية اليوم التى انطلقت من مطار كابول وكان على متنها مواطنون أمريكيون وحاملون للإقامة الدائمة".
وذكرت بساكى، أن واشنطن حصلت على وعود بمواصلة العمل على إخراج الأمريكيين والمواطنين الأفغان من أفغانستان، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".
وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية على وعدها بمواصلة العمل على إخراج الأمريكيين والمواطنين الأفغان"، وتابعت "تعاون طالبان يمثل خطوة إيجابية لإخراج المزيد من أفغانستان".
وغادر نحو 200 راكب، بينهم مواطنون أمريكيون، مطار كابول، فى أول رحلة تقل أجانب من العاصمة الأفغانية منذ انتهاء عملية الإجلاء الموسعة التى قادتها الولايات المتحدة فى 30 أغسطس.
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