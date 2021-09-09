واشنطن تنذر حركة طالبان بضرورة عدم التعامل مع تنظيم القاعدة

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن القادة العسكريين الأمريكيين أوصلوا فى الساعات الماضية إنذارات واشنطن إلى حركة طالبان، بضرورة عدم التعامل مع تنظيم القاعدة، أو توفير أى مساعدة أو دعم له.





وأكد المسؤول الأمريكى، الذى فضل حجب اسمه فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" مساء اليوم الخميس، إن هناك إجماعا فى واشنطن، فى دوائر الخارجية والاستخبارات والأمن وبتوجيهات من إدارة الرئيس جو بايدن بأن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بحق استهداف الإرهابيين والجماعات الأصولية الراديكالية، عسكريا فى أى مكان فى العالم، وتحديدا أفغانستان. وكان وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن قد أعرب عن امتعاضه تجاه ما تضمنته حكومة طالبان الجديدة، وتحديدا تسمية سراج الدين حقانى وزيرا للداخلية، الذى تعتبره واشنطن إرهابيا مطلوبا.

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