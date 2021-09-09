واشنطن تتوقع مغادرة مزيد من الأمريكيين وغيرهم أفغانستان 

رحبت الخارجية الأمريكية اليوم الخميس بوصول طائرة تقل أمريكيين وحاصلين على إقامة أمريكية دائمة وآخرين إلى الدوحة من كابل، متوقعة فرصا إضافية لمغادرة أفغانستان جوا أو بوسائل أخرى.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين إن الولايات المتحدة أكدت لمسؤولي طالبان أن "خطوات إضافية كهذه تلقى قبولا حسنا من المجتمع الدولي".

ورفض أن يذكر عدد الأمريكيين على متن الرحلة موضحا أن الإدارة الأمريكية دعت 30 أمريكيا وحاصلين على الإقامة لاستقلال الرحلة لكنهم لم يلبّوا جميعا الدعوة.