إيطاليا.. إنقاذ 125 مهاجرا وصلوا إلى جزيرة غير مأهولة 

أنقذ خفر السواحل الإيطالي 125 مهاجرا وصلوا إلى شاطئ جزيرة صغيرة غير مأهولة فجر اليوم، بعد أن غرق أحد زورقيهم قرب جزيرة لامبيدوسا.
وكان المهاجرون وبينهم 49 امرأة و20 قاصرا في حالة صدمة واضحة عندما تم العثور عليهم في إيزولا دي كونيغلي، حسب خفر السواحل الإيطالي.
وأكد خفر السواحل أن أحد الزورقين اللذين استخدمهما المهاجرون للسفر عثر عليه غارقا جزئيا، فيما عقّدت الأمواج الهائجة والشعاب المرجانية عملية إنقاذ المهاجرين.
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء لامبيدوسا على بعد أربعة كيلومترات من الجزيرة التي لجؤوا إليها.
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