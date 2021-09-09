بريطانيا تسجل 38013 إصابة و167 وفاة جديدة بكورونا 

سجلت بريطانيا اليوم الخميس 38013 إصابة و167 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ 38013 حالة، مقارنة مع 37489 الثلاثاء و38975 الأربعاء، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 7.132 مليون حالة.

وسجلت 167 وفاة جديدة، مقارنة مع 209 الثلاثاء و191 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 133841 شخصا.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ8 من حيث الضحايا.