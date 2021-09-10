استعلام عن رصيد بنك الرياض في السعودية 1443 بالتفصيل

استعلام عن رصيد بنك الرياض قام بنك بتقديم هذه الخدمة من ضمن الخِدْمَات الإلكترونية العدّة التي يقدمها البنك لعملائه في المملكة العربية السُّعُودية وذلك دون الذَّهاب إلى فروع بنك الرياض وحيث أن هذا الأمر مهم بالنسبة لعملاء البنك لذلك سوف نقوم بتوضيح كافة المعلومات التي تخص هذا الموضوع بواسطة مقالنا هذا.

استعلام عن رصيد بنك الرياض

من الممكن أن يقوم العميل بالاستعلام عن رصيد بنك الرياض عن طريق بعض الطرق التي قام بنك الرياض بإتاحتها ومن الممكن أن يتم بواسطة هذه الطرق القيام بتقديم الشكاوى وغيرها من الاستفسارات التي يحتاجها العميل وهذه الطرق تتمثل في الآتي.

التواصل مع خدمة العملاء وذلك يكون عن طريق الاتصال بالرقم الآتي (800-122-6666).

الذَّهاب إلى أحد فروع بنك الرياض.

عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص ببنك الرياض.

التواصل أيضاً بواسطة أون لاين الرياض.

يمكن التواصل من خارج المملكة العربية السُّعُودية عن طريق الرَّقْم الآتي 920002470(+966).

طريقة معرفة رَقْم الحساب البنكي في بنك الرياض

يتكون رَقْم الحساب البنكي الخاص بالعميل من خمس عشر رَقْم وهو يعتبر من أهم الأشياء لدى عملاء بنك الرياض حيث أنه يتم به كافة التعاملات البنكية ولمعرفة هذا الرَّقْم يجب إتباع الخطوات الآتية.

الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض.

النقر على زر” الخدمة المصرفية”.

بعد ذلك سوف تظهر قائمة الخِدْمَات يتم بواسطة الضغط على أيقونة ” خدمة الحساب المصرفي”.

القيام بتحديد خدمة الحصول على رَقْم الحساب البنكي.

بعدها سوف يتم ظهور رَقْم الحساب المصرفي.

ويمكن معرفة رَقْم الحساب البنكي عن طريق عرض كشف حساب بنكي أو كشف حساب ورقي يتم طبعه في كل كشف من كشوفات الحساب البنكي.

كيفية تحديث بيانات بنك الرياض إلكترونياً

من الممكن أن يقوم عملاء بنك الرياض بتحديث البيانات الخاصة بهم عن طريق الإنترنت وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى الموقع الخاص ببنك الرياض الرسمي على الويب.

بعدها يتم النقر على زر “تسجيل الدخول”.

ثم يتم اختيار أيقونة ” الرياض المالية أون لاين”.

يقوم العميل بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور ثم القيام بالضغط علي زر الدخول.

تدوين رمز التحقق الذي تم إرساله إلى رَقْم الجوال الذي تم تسجيله من قبل.

ثم يتم اختيار أيقونة” الاشتراكات والإعدادات”.

الضغط على” تحديد المعلومات”.

سوف تظهر بيانات العنوان يقوم العميل بالضغط عليها.

بعد ذلك يقوم العميل بتعبئة الخانات الفارغة وبعدها يتم الضغط على زر” التالي”.

يقوم المستخدم بتحديد البيانات التي تتعلق بمصدر الأموال.

بعدها يتم تحديد الحالة الوظيفية التي تخص العميل ثم الضغط على زر” التالي”.

يقوم العميل بالإجابة على جميع الأسئلة التي يتم طرحها أمامه وذلك ليتم استكمال عملية التحديث ثم يقوم بالضغط على زر” التالي”.

يجب بعد ذلك تحديد قيمة الاستثمار وطريقته الذي يريدها ثم النقر على أيقونة” التالي”.

سوف يتم طرح بعض الأسئلة مرة أخرى يجب أن يقوم العميل بالإجابة عليها ثم النقر على أيقونة التالي حتى تظهر البيانات التي تم تحديثها مخلصة.

تدوين الاسم باللغة الإنجليزية.

ثم يتم تدوين البيانات الأخرى الذي تخص الإقرار ثم النقر على زر” تنفيذ”.

وأخيراً وبعد إتمام كافة الطرق السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم إرسال رسالة عبر الجوال تحتوي على تأكيد إتمام العملية بنجاح.

كيفية تنشيط حساب بنك الرياض عبر الأنترنت

في حالة انتهاء سريان الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بعميل بنك الرياض يتم تجميد الحساب البنكي الخاص به وبعدها يقوم البنك بإرسال رسالة إلى رَقْم الهاتف الذي تم تسجيله من قبل العميل حتى يتم إبلاغه بذلك وحتى يقوم العميل بالعمل على تحديث الهُوِيَّة الوطنية بواسطة دخوله إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض وهذا يكون عن طريق إتباع الخطوات الآتية.

أولا الذَّهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض.

ثم يتم إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله على الجوال.

ثم بعد ذلك يتم احتيار أيقونة ” الحسابات والتنبيهات”.

النقر على زر” بيانات العميل”وثم احتيار بيانات الاتصال.

على العميل إرسال رَقْم هاتف ثانوي.

ثم الذَّهاب إلى العنوان والقيام بتفعيل العنوان الوطني.

النقر على زر ” التفعيل”.

وأخيراً سوف يتم إرسال رسالة إلى رَقْم الهاتف تؤكد أن الحساب قد تم تنشيط الحساب.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا بواسطة بمعرفة خطوات استعلام عن رصيد بنك الرياض في السعودية 1443 وأيضاً تعرفنا على رَقْم الحساب البنكي في بنك الرياض وتعرفنا على بعض المعلومات الأخرى الذي يحتاج إليها عميل بنك الرياض.