وفد من الفيفا إلى العراق من أجل "المباريات الدولية"

يتوجه وفد رياضي يضم ممثلين عن اتحادي كرة القدم الدولي (فيفا) والآسيوي، إلى العراق في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، لتقييم إمكانية عودة المباريات الدولية إلى البلاد التي تواجه حظرا جراء الأوضاع الأمنية منذ عام 2019، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة.

وقال الوزير عدنان درجال في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه "بعد مفاتحة الاتحادين الدولي والآسيوي قبل أكثر من 45 يوما من قبل الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي، بخصوص المطالبة بالسماح بعودة إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، أكد الاتحادان إرسال ممثلين نهاية الشهر إلى العراق للتأكد من إمكانية عودة المباريات".

ومنذ نهاية عام 2019، يفرض الفيفا حظرا على إقامة المباريات الدولية على الملاعب العراقية، ومنها ملعب البصرة الدولي الذي من المقرر أن يستضيف مباريات المنتخب العراقي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بسبب الأوضاع الأمنية والتظاهرات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

ولفت درجال إلى أن رئيسي الاتحادين الدولي والآسيوي، السويسري جاني إنفانتينو والبحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم، أكدا رغبتيهما الحضور إلى بغداد في وقت لاحق من العام الجاري، لحضور حفل افتتاح استاد المدينة الدولي الحديث.