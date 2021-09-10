بايدن يفرض تلقيح كورونا إجباريا على 80 مليون أميركى

جدة - نرمين السيد - أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية للعاملين فى شركات تضم 100 موظف أو أكثر، وذلك فى إطار تعزيز جهود احتواء المتحورة دلتا من فيروس كورونا.





وجاء فى بيان للرئاسة الأمريكية أنه يتعيّن على الشركات أن "تضمن أن قواها العاملة ملقّحة بالكامل أو أن تطلب من العمال غير الملقّحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعى على الأقل"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وسيطال التدبير نحو 80 مليون شخص وسيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفى المؤسسات الفدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين فى المستشفيات التى تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية.

وفى سياق متصل، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، الأحد الماضى، أن ما لا يقل عن 1000 مدرسة فى 31 ولاية أغلقت أبوابها بسبب كورونا منذ أن بدأ استئناف الدراسة فى أواخر يوليو وبداية أغسطس.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب معرفة مدى تأثر المدارس بالوباء بسبب الاختلافات فى التقارير.

وقال آرون بيكر، وهو مدرس حكومى للصف الثانى عشر فى أوكلاهوما للصحيفة، إن مدرسته تكافح للعثور على عدد كافٍ من الموظفين، بينما يتغيب العديد من الطلاب عن الفصل بسبب العدوى أو الاصابات.

وأثبت بيكر، الذى تم تطعيمه بالكامل ضد كوفيد-19، إصابته بالفيروس بعد أسبوع واحد فقط من التدريس الحضورى.