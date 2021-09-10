شروط الحصول على قرض صناعي صندوق التنمية الصناعية ؛ قام صندوق التنمية الصناعية بتحديد عدد من المراحل للحصول على تمويل قرض صناعي وذلك لكل من يريد الحصول على هذا القرض وهذا التمويل من القروض التي يقدمها البنك حتي يقوم بمساعدة عملاءه في دعم المشاريع الصناعية لكي يقوموا بالبدء في حياتهم العملية ويعتبر هذا المشروع من المشاريع طويلة الأجل و متوسطة الأجل ؛ وسوف قوم بتوضيح كافة هذه التفاصيل عن القرض الذي نتحدث عنه اليوم.

شروط الحصول على قرض صناعي

وضع البنك عدة مراحل لتمويل القرض وفي كل مرحلة منهم يوجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يريد الحصول علي هذا القرض الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث تعتبر هذه واحدة من أفضل الخدمات التي تقدمها البنوك في المملكة فيوجد الكثير من البنوك السعودية تقدم قروض كبيرة بمختلف الأنواع للمواطنين ولكلاً منهم مراحلة وشروطه المختلفة، وتتمثل شروط قرض الصناعي من صندوق التنمية الصناعية فيما يلي:

يجب تواجد ترخيص صناعي يكون ما زال سارياً.

كما يجب أن يحضر الشخص المتقدم علي القرض دراسة جدوي جيده وتحتوي علي كافة تفاصيل المشروع بشكل حديث.

أما في حالة أن كان المشروع صغير ولا تتعدي تكلفته عن عشرين مليون ريال يتم الاكتفاء بالنموذج الخاص بالمشاريع صغيرة الحجم نوعاً ما.

يوجد نموذج إلكتروني يجب ملءه حصول علي القرض.

أن يكون المشروع له درجة كبيرة من الأهمية في الأسواق المحلية.

في حالة أن ما يتقدم عي القرض شركات فيجب إحضار عقد التأسيس.

يجب وجود علي الأقل ميزة تنافسية واحدة أو عرض خاص بالنسبة إلي المواد الخام المستخدمة.

في حالة وجود مشروع بالفعل يجب تقديم كافة البيانات المالية عن آخر ثلاث سنوات له.

إحضار رسم هندسي مفصل ودقيق لمكان المشروع وكافة تفاصيله.

المرحلة الأولي: يقوم العميل بتقديم طلب إلكترونياً حتى يتمكن من الحصول على هذا التمويل (قرض صناعي).

المرحلة الثانية: بعد إطلاع البنك على جميع الشروط والمستندات المطلوبة التي قدمها العميل يقوم إما بالموافقة أو بالرفض للطلب الذي قام بتقديمه.

المرحلة الثالثة: في حالة التأكيد من أن جميع المستندات المطلوبة تحتوي علي جميع الشروط وصحيحة يقوم البنك بقبول الطلب والقيام بإجراءات صرف التمويل ( قرض صناعي).

كما تتمثل مراحل الحصول علي القرض فيما يلي:خطوات الحصول علي قرض صناعي

لكل خدمة تقدم في المملكة العربية السعودية خطوات يجب اتباعها لكي يستطيع المواطن القديم بها والاستفادة منها بأفضل شكل؛ وبما في ذلك القرض المقدم من صندوق التنمية الصناعية وتتمثل خطوات التسجيل في القرض الصناعي فيما يلي:

يقوم العميل أولاً بإنشاء حساب من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق الصناعي.

تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالقطاع والبيانات الخاصة بالترخيص.

تقديم أي بيانات تخص ملكية المشروع وجميع البيانات الخاصة بالشركة.

التفاصيل الخاصة بالمنتج والحالة المالية.

يقوم البنك بدراسة جدوى للمشروع.

تقديم استثمار طلب.

تقديم سجل تجاري خاص به ساري المفعول.

تقديم دراسة جدوى اقتصادية في حالة احتياجها في الورق المطلوب.

يجب أن تكون جميع المعلومات والشروط الموجودة في الطلب المقدم صحيحة.

يقوم البنك بتقييم المشروع من جهته واعتماده

التقديم على المشاريع الصغيرة

يقدم البنك أيضاً مشاريع تمويلية تصل قيمة تكلفتها (20) مليون ريال سعودي ويوجد عدد من المستندات والأوراق المطلوبة قام بتحديدها البنك للحصول على قرض من القروض الصغيرة وهي:

أي عقود وأسعار تخص أعمال البناء والأعمال المدنية والجداول الخاصة والكميات وأي رسوم هندسية تخص المشروع.

يجب تقديم أي اعتمادات من خلال المستشار الفني.

صوره من بطاقه الهوية الوطنية الخاصة بصاحب الطلب (مالك المشروع).

إذا كان عددا من الملاك فيجب تقديم صورة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بكل واحد منهم.

تقديم صورة من السجل التجاري موثق أو الأصل منه

يقوم المالك للمشروع بعمل توكيل رسمي للمهندس الذي يقوم على المشروع ومرفق معه صورة الهوية الوطنية الخاصة به

إحضار عقد تأسيس موثق.

إحضار عقد إيجار خاص بأرض المشروع.

وأخيرا يتم التوقيع على العقد المسجل لصالح الصندوق.

يقوم العميل بتقديم أي ضمانات يقوم بطلبها البنك حتي يتم الموافقة على الطلب.

والجدير بالذكر أنه يقوم البنك بصرف التمويل للعميل من خلال البوابة الرئيسية الخاصة به؛ ويقوم بتقديم بوليسة تامين ساريه و تقديم ما يثبت تسديد أي رسوم عليه ومطالبات التكلفة الخاصة به، وفي حالة كان العميل يريد الحصول على القرض في زمن قياسي (مدة قصيرة) يجب عليه أن يقوم بإتباع عدد من الخطوات التي وضعها البنك وهي كالتالي: