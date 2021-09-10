الدعم الريفي للأسر المنتجة reef.gov.sa شروط التسجيل بالدعم الريفي لربات البيوت

الدعم الريفي للأسر المنتجة عبارة عن دعم تم توفيره وعرضه لمواطني السعودية، حيث ازدادت عمليات البحث عليه بسبب أن هناك مزارعين تساءلوا عن موعد نزول الدعم بعد أن أتموا عملية التسجيل، وفي الواقع هذا الدعم يعد ضمن رؤية المملكة الخاصة بعام 2030 والهدف منه حصول صغار المزارعين على دعم مادي يساهم بتنمية نشاطاتهم الزراعية، وأعربت الوزارة عن هدف البرنامج، والذي يرغب بتحسين القطاع الريفي بالمملكة وزيادة الإنتاج والكفاءة لذلك يعد موضع اهتمام كبير للغاية.

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قامت الوزارة بتوفير بوابة ريف الإلكترونية من أجل استقبال طلبات التسجيل، بالإضافة إلى تعريف المواطنين على معايير التسجيل، كما وضحت أن تقديم ريف لكل الأسر المنتجة بكل القطاعات بالمملكة سواء كانوا مسئولين إنتاج ألبان أو متخصصين تربية النحل بالإضافة إلى منتجي الورود وغيرها من المحاصيل، وللتسجيل بريف لابد من اتباع الإرشادات التالية:

الذهاب لمنصة ريف.

الضغط على “انشاء حساب جديد”.

كتابة البيانات المعلومات المطلوبة من الموقع والمتمثلة برقم الهاتف وتاريخ الميلاد وكلمة المرور برقم الهوية والرقم المرئي.

تدوين رقم حساب المستفيد بالبنك.

الضغط على “حفظ”.

لكي تستطيع أن تسجل بالدعم الريفي عليك بمعرفة شروط وزارة البيئة التي قامت بتوضيحها للتسجيل بريف والتي تتمثل بالآتي:

لابد للمتقدم أن يكن قاطن بالمنطقة الإدارية الموجودة بالدعم.

ألا يتجاوز دخله الشهري 6000 ريال.

يجب أن يثبت أهلية مزاولة المهنة.

عليه أن يقدم حساب بنكي باسمه ولابد أن يكون هذا الحساب فعال ونشط.

يستكمل المعلومات الفنية والشخصية عنه عبر التسجيل بالمنصة.

من أهم الشروط أن يكون ممتهن بأحد المهن الزراعية المحددة من قبل البرنامج.

عمره 21 عام بحد أدنى.

لا يعمل بأي وظيفة حكومية أو خاصة.

حصوله على وثيقة عمل حر من الوزارة المعنية.

يلتزم بالاشتراطات الفنية الصحية المعتمدة من قبل البرنامج.

مجموع الدعم المباشر الذي يستفيد منه بثلاث برامج لا يجب أن يتعدى 54000 ريال سعودي سنويا لكل البرامج.

تستطيع التسجيل ببوابة ريف عبر الذهاب إلى رابط الدعم والسير مع الخطوات التي تم ذكرها، وهذا للاستفادة منه بكل القطاعات الزراعية، نظراً لأن البرنامج أطلقت 8 برامج فرعية خاصة بالقطاعات الزراعية، وبالنسبة إلى مبلغ الدعم فهو 54000 ريال سعودي سنويا، أما عن موعد نزوله فهو أول الشهر الميلادي إلى 10 من ذات الشهر.

قدمنا الدعم الريفي للأسر المنتجة وكيف يتم كتابة أسماء المواطنين به، وشروط الاستفادة منه ورابط الذهاب له.