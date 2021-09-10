رونالدو يتحدث عن عودته إلى مانشستر: لست هنا لقضاء عطلة

قال كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، الخميس، إن عودته إلى "أولد ترافورد" ليست لقضاء عطلة، وإنه يأمل في أن يثبت قدراته مرة اخرى من خلال تقديم أداء جيد خلال السنوات الثلاث والأربع المقبلة.

وقضى المهاجم البرتغالي صاحب الـ36 عاما، 6 مواسم في مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، وفاز معه بثمانية ألقاب كبرى، وعاد إلى النادي قادما من يوفنتوس الإيطالي الشهر الماضي في عقد يمتد لموسمين.

وبعد حصوله على القميص الشهير رقم 7 مع الفريق الإنجليزي، يأمل رونالدو في بلوغ المستويات المرتفعة التي حققها في فترته الأولى مع "الشياطين الحُمر".

وقال رونالدو في مقابلة نشرها موقع النادي على الإنترنت: "لهذا أنا هنا. لست هنا للاستمتاع بعطلة. ما حققته هنا كان جيدا بالفوز بأشياء مهمة. ارتديت هذا القميص من قبل سنوات عديدة".

وتابع: "لكني هنا من أجل الفوز بالألقاب مرة أخرى. أنا قادر على ذلك أنا وزملائي بالفريق. مستعد للانطلاق. إنها فرصة جيدة بالنسبة للجماهير وللنادي للتقدم خطوة إلى الأمام".

وقد يظهر رونالدو، الذي سجل 118 هدفا ليونايتد، مع الفريق لأول مرة في فترته الثانية عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في "أولد ترافورد" بالدوري الممتاز، السبت.