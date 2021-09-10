منظمة الصحة العالمية تتوقع انخفاضا حادا فى إمدادات اللقاحات في إفريقيا

جدة - نرمين السيد - حذر قادة منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن نقص اللقاحات فى إفريقيا يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر حيث تتوقع التقديرات أن تحصل القارة على جرعات لقاح أقل بنسبة 25 فى المائة مما كان متوقعاً جزئياً بسبب الدول الغنية التى تقدم جرعات معززة لمواطنيها.





وانتقد مدير منظمة الصحة العالمية فى إفريقيا ماتشيديسو مويتى نفايات اللقاح، قائلاً: "تخلصت الولايات المتحدة وحدها منذ مارس الماضي، من ثلاث أضعاف اللقاحات التى تم تسليمها إلى أفريقيا خلال نفس الفترة عبر "كوفاكس".

وقال مويتي: "كل جرعة ثمينة، إذا أعطت الشركات والبلدان الأولوية للعدالة فى اللقاحات، فسينتهى هذا الوباء سريعا".

وأضاف مويتى أنه من بين مليار جرعة لقاح وُعدت بها القارة من جانب الدول الغنية، تم تسليم 120 مليون فقط. وفى الوقت نفسه، يتم تطعيم حوالى 3 فى المائة من القارة.

وقال مويتي: "من أجل قلب الموازين فى نهاية المطاف ضد هذا الوباء، يجب أن الحد من انتقال العدوى من خلال تدابير الصحة العامة من خلال زيادة كبيرة فى إمدادات اللقاحات".

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الأربعاء، دعوته للدول الغنية للتوقف عن تقديم جرعات ثالثة من لقاحات فيروس كورونا فى الوقت الذى ينتظر فيه العالم جرعتها الأولى.