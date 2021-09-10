آلية التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة بالسعودية reef.gov.sa

آلية التسجيل في برنامج ريف 1443 الموجه إلى الأسر المنتجة والمزارعين بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة منصة ريف “بوابة ريف” الإلكترونية من أجل تسجيل دخول برنامج ريف، والحصول على الدعم المادي الذي توجه الحكومة للأسر المنتجة؛ ولعل الهدف الرئيسي من ذلك هو النهوض بالقطاع الزراعي والريفي في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تحسين المستوى المعيشي للمزارعين، الأمر الذي يعود بالنفع على المملكة من حيث زيادة كفاءة الإنتاج.

آلية التسجيل في برنامج ريف

يستطيع المزارعين وكل من تنطبق عليهم الشروط إتباع آلية التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة، من خلال تسجيل دخول منصة ريف وتتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط منصة ريف. النقر على خيار تسجيل مستخدم جديد في منصة ريف. الانتقال إلى صفحة البيانات الشخصية. العمل على تسجيل البيانات والمعلومات الأساسية بدقة في الحقول المخصصة. العمل على تعيين كلمة المرور ومن ثم تأكيدها. القيام بتسجيل الكود المرسل في رسالة نصية على رقم الجوال المسجل. النقل على خيار تسجيل، وبهذا يكون انتهى المزارع من التسجيل في منصة ريف.

شروط التسجيل في دعم ريف

يتطلب التسجيل في برنامج ريف من قبل الأسر المنتجة وصغار المزارعين استيفاء الشروط التالية:

لابد وأن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في برنامج ريف سعودي الجنسية، أو أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

لابد وأن يكون المواطن ساكنًا في نفس المناطق التي يشملها الدعم.

أن يكون المواطن ممارسًا المهن المحددة من قبل برنامج ريف بنفسه.

أن يكون عمر المتقدم واحد وعشرون عامًا ولا يقل عن ذلك.

ألا يزيد الدخل الشهري للمزارع عن 6 آلاف ريال سعودي شهريًا.

ألا تزيد برامج الدعم المالي المشترك بها عن ثلاثة برامج، ولا يزيد الدعم الشهري عن 54000 ريال في العام.

أن يقوم المواطن بتقديم ما يثبت أهلية مزاولة المهنة، وأن تكون الوثائق معترف بها من قبل برنامج ريف.

أن يلتزم المواطن بتطبيق الشروط الصحية والفنية التي يقدمها برنامج رف.

لابد أن يكون لدى المواطن حساب بنكي نشط.

لابد من تسجيل دخول منصة ريف الإلكترونية وفتح حساب شخصي عليها.

بعد أن يستوفي المواطن شروط التسجيل في برنامج ريف، يقوم بتقديم طلب التسجيل في دعم ريف عبر منصة ريف الإلكترونية، ثم يقوم بتسجيل البيانات الشخصية والفنية على المنصة، وبعد ذلك يتم الحصول على وثيقة العمل الحر المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القطاعات المستفيدة من برنامج ريف

حدد برنامج ريف القطاعات المستهدفة من الدعم المادي المقدم من برنامج ريف، وقد حدد ثمانية فروع لكل قطاع، تستطيع إتباع آلية التسجيل في برنامج ريف، وهي كالتالي:

زراعة وتجارة الورد.

تصنيع وتسويق البن.

صيد وتربية الأسماك.

تربية المواشي.

زراعة المحاصيل المطرية.

إنتاج وتسويق الفواكه الاستوائية.

الأسر الريفية المنتجة.

تربية النحل وإنتاج العسل.

رابط التسجيل في برنامج ريف

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لكافة ممتهني المهن الزراعية المحددة من قبل برنامج ريف آلية التسجيل في برنامج ريف، من خلال تسجيل دخول منصة ريف الإلكترونية reef.gov.sa، وتقديم الطلب وتسجيل البيانات الشخصية، ليتولى المسؤولين تقييم الطلب من خلال مراجعة المستندات والوثائق الرسمية المعتمدة، وبالتالي تحديد قيمة الدعم المستحق للمتقدمين.

الحد الأقصى للدعم المادي

أكد برنامج ريف في حسابه الشخصي على تويتر أن الحد الأقصى لدعم برنامج ريف 54000 ريال سعودي في العام، وأن قيمة الدعم الشهري للأسر المنتجة تصل إلى 10% من قيمة رأس المال الذي تم تسجيله في طلب الحصول على دعم ريف، بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم رأس مال المشروع.

متى ينزل دعم ريف

ينتظر المواطنين المستحقين دعم ريف، وتنطبق عليهم شروط التسجيل في برنامج ريف الإعلان عن موعد نزول دعم ريف؛ لذلك خصصت الوزارة موعد شهري ثابت، يتم فيه صرف دعم ريف للمستحقين من المزارعين وممتهني المهن الزراعية الأخرى، وهو اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

في النهاية نكون تعرفنا على آلية التسجيل في برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة من خلال تسجيل دخول منصة ريف الإلكترونية.