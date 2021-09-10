طريقة التسجيل في دعم ريف المقدم من برنامج ريف للدعم المادي

طريقة التسجيل في دعم ريف 1443 المقدم من برنامج ريف لتقديم الدعم المادي للأسر المنتجة والمزارعين بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج ريف لدعم صغار المزارعين، وممتهني المهنة الزراعية، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة لفئات المزارعين، فضلًا عن النهوض بالقطاع الزراعي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى تطوير نمط الحياة الريفية، وذلك من خلال استغلال الموارد الطبيعية المتاحة والإمكانيات الزراعية وأعداد السكان في المناطق الزراعية المختلفة.

طريقة التسجيل في دعم ريف 1443

أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة لكافة المزارعين المتوافقين مع شروط التسجيل في برنامج ريف طريقة التسجيل في دعم ريف، وذلك من خلال تسجيل دخول منصة ريف، لذلك يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة ريف الإلكترونية. النقر على تسجيل مستخدم جديد. العمل على كتابة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة. النقر على زر تسجيل نهاية صفحة البيانات. القيام بتسجيل الكود المرسل على رقم الجوال المسجل في البرنامج. النقر على تسجيل.

شروط التسجيل في دعم ريف

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة مجموعة من الشروط التي بمقتضاها يستطيع المواطنين من الجنسين طريقة التسجيل في دعم ريف لذلك، أهمها:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية أو أن يكون حاملًا لبطاقة التنقل.

أن يكون عاملًا في أحد المهن الزراعية المحددة بنفسه، ولا يعمل في أحد جهات القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام.

أن يكون من سكان المنطقة المشمولة بدعم برنامج ريف.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

ألا يزيد عدد برامج الدعم المالي المشترك بها عن ثلاثة برامج، ولا يتعدى الدعم المستحق مبلغ 54000 ريال سعودي في العام الواحد.

أن يقدم ما يثبت أنه يمارس مهنة الزراعة من خلال تقديم وثائق معتمدة لدى برنامج ريف.

أن يقدم طلب الحصول على دعم ريف من خلال تسجيل دخول منصة ريف .

. ألا يخالف الشروط الفنية والصحية التي يحددها برنامج ريف لذلك الدعم المالي.

أن يكون لديه حساب بنكي نشط.

يحصل المواطن بعد إتمام التسجيل في برنامج ريف من خلال تسجيل دخول منصة ريف على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ما هو دعم ريف

يعد دعم ريف أحد المبادرات الحكومية التي تستهدف فئات المزارعين وغيرهم من الممارسين للأنشطة الزراعية الأخرى والأسر المنتجة وربات البيوت؛ حيث يقدم لهم الدعم المادي، الذي يساعدهم عل تحسين نمط الحياة، والنهوض بمستوى المعيشة، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الإنتاج بكفاءة وجودة عالية، والنهوض بالقطاع الريفي والزراعي ككل، ولكن بشرط استيفاء شروط وطريقة التسجيل في دعم ريف المتبعة.

القطاعات المستهدفة من برنامج ريف

استهدف برنامج ريف عدد من القطاعات الزراعية المنتجة، وقد خصص ثمانية فروع لكل قطاع منهم، لذلك كالتالي:

تربية النحل وإنتاج العسل.

إنتاج وتصنيع البن العربي.

تنمية زراعة الورد.

إنتاج وتصنيع الفواكه الاستوائية.

تربية وصيد الأسماك والتسجيل في دعم ريف.

تربية المواشي.

الأسر الريفية المنتجة.

المحاصيل المطرية.

آلية دراسة الأهلية والحد الأقصى للدعم

حدد برنامج ريف الحد الأقصى قيمة الدعم الموجه للأسر الريفية المنتجة، بحيث لا يتجاوز 54000 ريال سعودي في العام، حيث يتم تقديم الدعم بنسبة 10% من إجمالي رأس المال المسجل في طلب الحصول على الدعم، بحيث لا تتجاوز قيمة الدعم قيمة رأس مال المشروع، كما نوه إلى أن دراسة الأهلية تتم في خلال شهرين، تبدأ من تاريخ زيارة ممثل البرنامج للمشروع، وبعد التسجيل في برنامج ريف.

في النهاية نكون تعرفنا على طريقة التسجيل في دعم ريف من خلال تسجيل دخول منصة ريف للدعم المادي، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة بتقديم الدعم المادي الذي يشمل التطوير وتوفير الخدمات والأدوات.