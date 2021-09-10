المجلس العسكري فى غينيا يجمد حسابات الحكومة المصرفية

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم المجلس فى بيان بثه التلفزيون: "يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة فى جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة وكذلك كبار المسؤولين ومديرى المؤسسات المالية الحكومية". وكانت مجموعة من العسكريين بقيادة الضابط مامادى دومبويا قد أعلنت فى 5 سبتمبر الجارى عن الإطاحة بالرئيس ألفا كوندى الذى كان يقود البلاد منذ 2010، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور. وتعهد العسكريون بإجراء مشاورات لتشكيل حكومة انتقالية فى البلاد دون تحديد أى موعد لذلك.

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