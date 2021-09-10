تمويل أونلاين دون الحاجة إلى تحويل الراتب حتى 5000 ريال لدى منصة سلفة

تمويل أونلاين بدون الذهاب إلى أي فرع من فروع منصة سلفة السعودي فهو أفضل تمويل في المملكة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري حيث يصل إلى التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بعد موافقة منصة سلفة في السعودية عام ١٤٤٣ هجرياً ويجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين في المملكة لدى منصة سلفة السعودي حيث يمتاز بأنه تمويل بدون تحويل الراتب ومتوافق مع الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية ويمتاز بالجدولة المريحة للعميل حيث يعتمد موعد سداد الأقساط الشهرية المستحقة على الراتب الشهري للعميل حيث يجب أن يتقاضى مبلغ 4000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى منصة سلفة السعودي وسوف نتعرف اليوم من خلال موقع ثقفني على كافة المزايا التمويلية والشروط الواجبة للحصول على تمويل نقدي من منصة سلفة في السعودية.

الشروط الواجبة للحصول على قرض من خلال منصة سلفة السعودي

منصة سلفة السعودي يحتاج توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لدى المنصة كما يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر ثمانية عشر عام ويمتلك الهوية الوطنية سارية المفعول ويصل مبلغ التمويل إلى خمسة آلاف ريال سعودي بعد موافقة منصة سلفة في السعودية لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة:

يحتاج التمويل دخل شهري ثابت يبدأ من أربعة ألف ريال سعودي في المملكة للموافقة على طلب التمويل لدى منصة سلفة.

التقديم على قرض منصة سلفة يتم من خلال الأون لاين بدون الذهاب إلى أي مكان أخر في السعودية.

للموافقة على طلب التمويل لابد من توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر في القطاع الخاص كذلك فترة عمل ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

العمر كذلك المناسب للتقديم يبدأ من ثمانية عشر عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام كحد أقصى للتقديم على قرض منصة سلفة.

تمويل إسلامي لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية عبر الموقع الرسمي التابع إلى منصة سلفة.

التمويل النقدي سريع وفوري يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي.

قرض شخصى بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

فترة سداد ميسرة بجدولة مرنة لكافة العملاء السعوديين في المملكة.

مميزات الحصول على برنامج قرض منصة سلفة بالمملكة