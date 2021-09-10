سابع طائرة مساعدات إماراتية تحط في مطار كابل

حطت في مطار العاصمة الأفغانية، كابل، الجمعة، طائرات المساعدات الإماراتية السابعة ، تحمل على متنها مساعدات طبية وغذائية متنوعة لتعزيز الوضع الإنساني في أفغانستان.
وقال موفدنا إلى كابل بأن الطائرة الإماراتية تحمل على متنها عشرات الأطنان من المواد والمستلزمات الطبية والغذائية العاجلة.
وكانت دولة الإمارات العربية قد بدأت في الأيام الأخيرة جسرا جويا لتقديم المساعدات إلى الشعب الأفغاني، وتستفيد منها آلاف الأسر الأفغانية خاصة النساء والأطفال وكبار السن.
وهبطت في مطار العاصمة الأفغانية حتى الآن 7 طائرات إماراتية محملة بالمساعدات الغذائية والطبية.
والإمارات تعد من أولى الدول في العالم التي ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى كابل بعد التطورات الأخيرة في أفغانستان.
ويمثل الجسر الجوي نهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في مد يد العون إلى المجتمعات والفئات التي تحتاج إلى المساعدة خاصة خلال الأزمات.
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