الاتحاد الأوروبى يحذف اليابان و5 دول من قائمة البلدان الآمنة بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد -

وذكرت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس أن هذا القرار يعنى أن الزوار أو الأشخاص العائدين من تلك البلدان قد يواجهون ضوابط وإجراءات أكثر صرامة مثل اختبارات فيروس كورونا أو الحجر الصحي.

وأضافت الشبكة أن المجلس الأوروبى أعلن اليوم موافقة حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27 دولة على حذف اليابان، ألبانيا، أرمينيا، وأذربيجان، وبروناي، وصربيا من قائمة الدول الآمنة عند التعامل مع فيروس كورونا.