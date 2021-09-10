إطلاق نار فى إلينوى الأمريكية وإصابة 6 أشخاص

جدة - نرمين السيد - ونقلت القناة عن الشرطة المحلية، أنها تلقت معلومات مساء الخميس تشير إلى احتمال إصابة 12 شخصا بإطلاق نار، ولكن تم حتى الآن تأكيد إصابة ستة أشخاص فقط، يجرى تقديم الرعاية الطبية لهم.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه خلال فرار المشتبه بهم من الشرطة، اصطدمت سيارتهم بقطار لنقل الركاب.
ونقلت محطة KMOV-TV المحلية، عن الشرطة قولها إن ثلاثة من المشتبه بهم فتحوا النار على الشرطة، قبل محاولتهم تجاوز قطار عند معبر سكة حديد قريب. وأشارت القناة إلى أن الشرطة تبحث عن الفارين فى غابة مجاورة.
وتشتهر مدينة إيست سانت لويس، التى يبلغ عدد سكانها حوالى 25 ألف نسمة وتقع فى الجزء الجنوبى الغربى من إلينوي، بالجريمة والفقر.
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