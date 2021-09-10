“daem impact.gov.lb” رابط التسجيل في البطاقة التموينية البنانية هنا الشروط والمستندات المطلوبة

أطلقت الحكومة البنانية البرنامج الوطني لدعم الأثر الأكثر فقراً، ودعت المواطنون إلي الدخول على رابط التسجيل في البطاقة التموينية البنانية، وتسجيل بياناتهم الشخصية ورفع المستندات الدالة على أستحقاقهم للمنحة المقدمة من الحكومة البنانية المتمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد، فقد عقدا وزيري الاقتصاد والشئون الاجتماعية / راوول نعمه، رمزي المشرفية مؤتمر صحفي لشرح ألية التقديم للحصول على المساعدات، والتي حددها بأنها ستكون 93$ كمتوسط، والحد الأقصى للمساعدة سيكون 126$، للتخفيف عن المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها لبنان حالياً جراء وباء كورونا ورفع الدعم عن الوقود، حتى أصبح 70% من الأسر في لبنان فقيرة وغير قادرة على توفير أساسيات الحياة، مما دعا الحكومة لإطلاق هذه المبادرة.

رابط التسجيل في البطاقة التموينية البنانية

صرح الدكتور عاصم أبي علي ، المشرف العام على خطة لبنان أن وزارة الشئون البنانية لديها قاعدة بيانات عن الأسر الأشد فقراً والتي تزيد عن 750 ألف أسرة، وفق الإحصائيات التي أعلنها جهاز الإحصاء المركزي البناني، وقال أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً من رفع الدعم عن الوقود تسبب في زيادة نسبة التضخم، ورفع الأسعار بصورة جنونية مما أدى إلي أرتفاع العائلات الغير قادرة على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة، مما دعا الحكومة في أطلاق هذه المبادرة حتى ترسل رسالة للمواطن في لبنان، أن حكومة تصريف الأعمال تشعر بالمعانات التي تعيشها وفيما يلي ألية التسجيل في البطاقة التموينية.

الدخول عبر رابط منصة daem impact.gov.lb. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة ” اسم المستخدم، الرقم السري”. الضغط على أيقونة الموافقة على الالتزام القانوني. ثم أضغط دخول وقم بإتباع الإجراءات المطلوبة للتسجيل.

ألية التسجيل في البطاقة التموينية البنانيةوزارة الشئون الاجتماعية البنانية تحدد مواعيد التسجيل

أعلن الوزير المختص بتصريف الأعمال رمزي المشرفية، أن التسجيل للحصول على الدعم يبدأ من اليوم الخميس الموافق 2021/09/09، ويستمر حتى منتصف الشهر القادم الموافق 2021/10/15 إلي منتصف الليل، وبعدها سوف يتم غلق المنصة أمام المواطنين، ودعا الوزير المستحقين سرعة المبادرة بالتسجيل في الوقت المحدد.

عن طريق التسجيل عبر المنصة الإلكترونية daem impact.gov.lp.

مركز الشئون الاجتماعية أو الجمعيات “ngos”.

الاتصال على الرقم الموحد الذي خصصته الحكومة “01728000”.

طرق التسجيل والحصول على بطاقة الدعم