بهدفين في الشوط الأول.. البرازيل تهزم بيرو

أحرز إيفرتون ريبيرو هدفه الثاني في مباراتين ليقود البرازيل للفوز 2-صفر على ضيفتها بيرو في تصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية.

وهز ريبيرو، الذي أحرز هدف الفوز 1-صفر على تشيلي الأسبوع الماضي، الشباك بعد 15 دقيقة بعد تمريرة من نيمار.

وكاد ريبيرو أن الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، لكن الحارس تصدى للكرة لترتد إلى نيمار الذي وضعها في المرمى.

واكتفت البرازيل بتفوقها أمام بيرو التي لم تفز على مضيفتها في آخر 12 مباراة بتصفيات كأس العالم.

وحافظت البرازيل على شباكها نظيفة للمباراة التاسعة في التصفيات وحققت فوزها الثامن في 8 مباريات في تصفيات قطر 2022.

وقال كاسيميرو قائد البرازيل: "افتقدنا العديد من اللاعبين في هذه المباريات الثلاث وهو ما يعني أن الفرصة جاءت للاعبين آخرين ونجحوا في استغلالها. اعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وتابع: "فزنا بثماني مباريات حتى الآن وهذا سجل جيد ورغم أننا لم نتأهل بعد فنحن نفكر في كأس العالم".

ورفعت البرازيل رصيدها إلى 24 نقطة في الصدارة متفوقة بست نقاط على الأرجنتين التي تغلبت 3-صفر على بوليفيا بفضل ثلاثية ليونيل ميسي.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.