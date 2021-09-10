إغلاق قاعدة جوية وسط أمريكا بعد بلاغ عن إطلاق نار

جدة - نرمين السيد - أعلن جناح القاعدة الجوية 88 فى وقت متأخر من الخميس إغلاق قاعدة رايت باترسون لسلاح الجو الأمريكى بولاية أوهايو وسط البلاد، بعد تلقى تقرير عن وجود "مطلق نار نشط" داخلها.





وقال الجناح 88 للقاعدة الجوية عبر "تويتر": "فى حوالى الساعة 9:25 مساء، استجاب عناصر للطوارئ لتقرير عن مطلق نار نشط فى المركز الوطنى للاستخبارات الجوية والفضائية فى المنطقة A فى قاعدة رايت باترسون". وأضاف أن "قوات الأمن تقوم حاليا بتمشيط المبنى".

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