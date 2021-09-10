محافظ جنين يحذر من انتفاضة فلسطينية جديدة حال التعرض للأسرى الفارين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "آى نيوز 24"، قال أكرم الرجوب لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، إنه لا يعتقد أن التطورات الأخيرة ستؤدى إلى انتفاضة شاملة، " أما إذا كانت حياة الأسرى الفارين فى خطر، فإن الوضع سيكون كارثيا للغاية".

وأضاف الرجوب، أحد مساعدى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن "رام الله لن تتعاون مع إسرائيل لتحديد مكان الهاربين وإعادة اعتقالهم"، لافتًا إلى أنه "سيكون تدبيرًا خطيرًا من شأنه أن يضر بحياة الأسرى وبمعنويات الفلسطينيين".

وتظاهر مئات الفلسطينيين فى احتجاجات واسعة النطاق فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، أول أمس الأربعاء، تضامنًا مع السجناء الفارين من سجن جلبوع يوم الإثنين الماضى، ما أسفر عن وقوع 3 إصابات. فيما ردد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، وحملوا لافتات كتبوا عليها: "6 أسود وجدت نورًا فى نهاية النفق.. الحرية لأسرانا".