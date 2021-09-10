ننشر أخر اخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط شهادة pcr للمسافرين بين مصر والسعودية وQ.R بعد تصدر قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية الصادر من هيئة الطيران المدني السعودي محل بحث الكثير من المواطنين المصريين والسعوديين لمعرفة موعد فتح الطيران السعودي الدولي المباشر بين كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربيه وذلك بعد أن قامت السعودية برفع مصر من ضمن قائمة الدول المحظور السفر إليها واستقبال المسافرين منها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث ظلت مصر في القائمه لمدة 6 أشهر أو ما يزيد عن ذلك وانتظر الكثير من المواطنين هذا القرار من اجل الذهاب لاستئناف أعمالهم في المملكة وكذلك الى اداء مناسك العمرة كذلك ايضا يفضل الكثير من السعوديين السفر الى مصر في موسم الصيف للاستمتاع بالأجواء و قضاء الإجازة بها وبسبب انتشار فيروس كورونا قامت السعودية بفتح الطيران السعودي للمصريين للعمالة المصرية بشرط أن يكون المسافرون تم حصولهم على جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.

شروط فتح الطيران السعودي الدولي للمصريين

ووضعت وزارة الصحة في مصر وفي السعودية عدد من شروط فتح الطيران السعودي الدولي اليوم للمصريين الراغبين في السفر و لابد أن تتوفر هذه الشروط لكي يتم السماح بالتنقل بين الدولتين ومن هذه الشروط ما يلي:-

الشرط الأول أن يتم عمل فحص PCR لمن هم فوق سن الـ 8 سنوات وذلك قبل السفر بمدة 72 ساعة.

يستثنى من شرط قرار فتح الطيران بين مصر والسعودية ب المواطنون السعوديون، والدبلوماسيون، والكوادر الطبية المصريّة العاملين في القطاع الصحيّ السعودي.

ثاني الشروط ينبغي أن يخضع المسافر للحجر الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام.

ثالث الشروط: إجراء فحص PCR، الأول عند الوصول، والثاني بعد مرور 6 أيام.

تسديد رسوم الحجر المؤسسي قبل السّفر.

شروط شهادة pcr للمسافرين بين مصر والسعودية

أما عن شروط شهادة pcr للمسافرين بين مصر والسعودية فتتمثل فيما يلي:-

يتم تسجيل الساعه والتاريخ الخاص بسحب العينة.

احتساب مدة 48 ساعة المسبوقة بالرحلة.

ينبغي أن يتم صدور الشهادة من مختبر رسمي معتمد من الدولة ويكون مختوم بختم المختبر.

لابد من ذكر نوع العينة التي تم أخذها.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

وكانت وزارة الصحة السعودية قد اشترطت على أن يكون اللقاح من ضمن اللقاحات المعتمده سواء كان في مصر او السعوديه ومن اللقاحات المعتمدة الأتي:-