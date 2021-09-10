قدم واستلم قرض بدون كفيل يبدأ من 50 ألف ريال من البنك السعودي للاستثمار ميسر لجميع القطاعات

البنك السعودي للاستثمار من أفضل بنوك المملكة في تقديم التمويلات والعروض المالية المختلفة لمساعدة الأسر والمواطنين والمواطنات وكذلك للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن العروض المختلفة التي يقدمها البنك تمويل أرزاق هو شخصي يوفر المال بصورة سهلة بداءاً من 50 ألف ريال سعودي ويصل حتى مليون ونصف ريال سعودي بدون أن يطلب كفيل غارم للحصول على القرض، حيث يوفر البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي بدون كفيل سريع الصرف بأبسط الشروط وأسرع الإجراءات، كذلك يقدم البنك خدمات عديدة في صورة برامج تعمل بشكل رقمي سريع سواء لخدمات الأفراد أو الشركات ، علاوة على ذلك أنواع البطاقات الائتمانية وخدمات الاستثمار في المجتمع بهدف تقديم أفضل خدمة مصرفية بالإضافة إلى القروض بأنواعها سواء الشخصي وهو متاح للسعوديين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي والخاص والمتقاعدين.

مزايا التمويل الشخصي البنك السعودي للاستثمار:

يقدم البنك السعودي للاستثمار قروض بمزايا عديدة على النحو التالي:

متاح الحصول على قرض إضافي يتم بعد حدوث زيادة في الراتب الشهري للعميل. إمكانية إعادة التمويل بدون كفيل بعد سداد نسبة 20% من القرض القائم. تسهيلات السداد تصل إلى 5 سنوات ميسرة بقسط مناسب مع الدخل. يوفر الإعفاء من سداد القرض في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله. السرعة في الإجراءات وصرف قيمة التمويل بنفس اليوم في حالة اكتمال المستندات المطلوبة. خاصية تمويل المتقاعدين بدون ضامن ميسر. سداد المديونية من جهات أخرى.

شروط تمويل بدون كفيل البنك السعودي للاستثمار:

لكي تحصل على القرض يجب توفر عدة شروط أهمها:

يجب ألا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 سنة وقت الانتهاء من سداد آخر دفعة من القرض.

لابد على العميل فتح حساب جاري لدى البنك.

وأن يكون على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة، ثلاثة أشهر على الأقل مدة الخدمة في العمل.

بطاقة هوية وطنية سارية المفعول. خطاب تعريف بالراتب يتضمن البدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ التعيين . خطاب تحويل الراتب.

كيفية طلب تمويل شخصي بدون كفيل:خدمة العملاء والإستفسار:

ولمعرفة الحساب النهائي بدقة يرجى الاتصال بنا على الهاتف المصرفي “فلكس كول” 8000-124-800 أو تفضل بزيارة أقربفرع للبنك السعودي للاستثمار،تخضع جميع منتجات التمويل الشخصي للموافقة الائتماني.