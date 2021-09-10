أمريكا تمدد إعفاء 300 ألف مهاجر من الترحيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، تمديد الإعفاء من الترحيل وتصاريح العمل لأكثر من 300 ألف مهاجر من السلفادور وهندوراس، ودول أخرى من المسجلين فى برنامج "وضع الحماية المؤقتة".





وحسبما نقلت "رويترز"، قالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة فى الولايات المتحدة، إن التجديد لمهاجرين من "السلفادور وهايتى وهندوراس ونيبال ونيكاراجوا والسودان" ستستمر حتى 31 ديسمبر 2022، بموجب عمليات التقاضى المستمرة بسبب محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب إنهاء معظم التسجيل فى البرنامج. وأضاف الإعلان الذى أصدرته إدارة خدمات المواطنة والهجرة، أن "التمديد يضمن الامتثال المستمر لأوامر المحاكم المختلفة الصادرة عن محاكم اتحادية بالمقاطعات". وبحسب الوكالة، لا يحتاج المستفيدون الحاليون من وضع الحماية المؤقتة إلى دفع رسوم، أو تقديم أى طلب للمحافظة على وضعهم، حيث تمدد وثائقهم المتعلقة بهذا الوضع تلقائيًا خلال الفترة المحددة. ومنذ تولى بايدن منصبه فى 20 يناير، أعفت إدارته نحو 500 ألف مهاجر من "فنزويلا وهايتى" من الترحيل، وذلك من خلال برنامج وضع الحماية المؤقتة، كما قدمت الإدارة الحماية للآلاف من "ميانمار، والصومال، وسوريا، واليمن".

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