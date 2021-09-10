طريقة عمل شاي الفقاعات “اللؤلؤ الأسود” التايواني الشهير

مشروب شاي البابلز أو شاي اللؤلؤ الأسود من المشروبات التايوانية الشهيرة والتي لاقت شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وأصبحت العديد من المتاجر تقدمها بطرق كثيرة ومتنوعة.

لكن الاسأس فيها هو استخدام كرات البوبا التي تستخج من جذر نبات يشبه البطاطا يسمى البفرة أو الكاسافا، وهذا النبات يحتوي على كمية كبيرة من النشاء ويتم استخراجه منه وعمل كرات التابيوكا أو البوبا.

طريقة صنع كرات البوبا

والمكون الأساسي في شاي اللؤلؤ الأسود هو كرات البوبا وهي عبارة عن كرات لزجة مصنوعة من مادة نشوية تسمى نشا التابيوكا، وهذه الكرات تباع في بعض المتاجر لكن إذا لم تتوفر لديك، يمكنك صنعها في المنزل.

إن صنع كرات البوبا يحتاج غلى ثلاثة مكونات فقط، وهي:

1 كوب نشا التابيوكا.

ربع كوب من السكر البني.

3/4 كوب من الماء.

طريقة تحضير كرات البوبا

ضع الماء والسكر البني على النار وقلبهم حتى يتكرمل السكر ويصبح بني داكن.

قم بإضافة النشاء وقلب جيدًا حتى يختفي كل النشاء.

انقل النشاء من الوعاء واعجنه جيدًا قبل أن يبرد.

شكل العجين على هيئة كرات صغيرة بحجم حبة بازلاء أو أكبر قليلًا، وضعها في طبق مغطى بالنشاء حتى لا تلتصق ببضها البعض.

احضر وعاء به ماء مغلي، وضع الكرات فيه، واتركها على النار لمدة 25 دقيقة.

صفي الكرات من الماء، وضع عليها كمية من السكر البني وقلبها جيدًا.

طريقة عمل شاي البابلز التايواني

بعد الانتهاء من عمل كرات التابيوكا قم بوضعها في أكواب لتحضير شاي اللؤلؤ الأسود.

لكن أولًا وقبل انتهاء تحضير الكرات بحوالي نصف ساعة، قم بتجهيز الشاي الأسود بالطريقة التقليدية سواء الأكياس أو العادي واتركه حتى يبرد.

ضع قطع من الثلج فوق كرات التابيوكا، وصب الشاي البارد فوقها، ثم قم بإضافة الحليب، وقلبهم جيدًا واستمتع بتناول شاي البابلز التايواني.

يمكنك استبدال الشاي الأسود بالشاي الأخضر، أو القهوة المكثفة، والاستمتاع بمشروب بارد لذيذ.

ملاحظة: إذا لم يتوافر لديك نشاء التابيوكا الأصلي، يمكنك استبداله بالنشاء العادي، لكن لا تتوقع أن تحصل على نفس الطعم الأصلي لشاي اللؤلؤ الأسود التايلاندي.