نصائح أكثر من رائعة لإستخدام واتساب بإحترافية والإستفادة بجميع مزاياه

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في الفترة الأخيرة عمل تطبيق واتساب على طرح الكثير والعديد من مزاياه لكي يكون دائما في مقدمة تطبيقات المراسلة وهو مايميزه عن باقي التطبيقات الاخرى ولكي تستفيد من المزايا المختلفة بالتطبيق اليوم اقدم لكم عدة نصائح حتى تستفيد من المزايا العديدة التي طرحت مؤخرا بالتطبيق، وفيما يلي بعض من أبرز الميزات والحيل التي يمكن تفعيلها في التطبيق لاستخدامه باحترافية وتحسين الخصوصية وتحقيق أقصى استفادة منه.الميزات والحيل التي يمكن تفعيلها في التطبيق لاستخدامه باحترافية وتحسين الخصوصية: 1- تفعيل ميزة الرسائل المختفية:
عندما طرح تطبيق واتساب هذه الميزة لعملائه ومستخدميه كانت لها الأثر الإيجابي عند الكثير من مستخدمي ومحبي واتساب، حيث تتيح لك ميزة الرسائل المختفية في واتساب الحفاظ على خصوصيتك وذلك من خلال حذف الرسائل في المحادثات تلقائياً بعد مرور سبعة أيام. ويمكن لأي مستخدم تشغيل الميزة في الدردشات الفردية، ولن يحذف تفعيل الميزة الرسائل القديمة ولن يؤثر إلا في الرسائل الجديدة سواء قمت بتفعيلها أنت أو أي طرف آخر تتواصل معه، بينما يمكن لمسؤولي المجموعة تشغيل الميزة في الدردشة الجماعية، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى أي دردشة فردية ومن ثم اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى.
- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار عرض جهة الاتصال.
- انتقل للأسفل ثم قم بتحديد خيار الرسائل المختفية.
- في الشاشة التي تظهر لك حدد خيار تفعيل.
- ارجع للدردشة مرة أخرى لتجد رسالة تفيد بتفعيل الميزة.
ميزة فريدة من نوعها عمل خبراء الواتساب على طرحها بالتطبيق والإسشتفادة منها ، حيث تتيح لك ميزة أرشفة المحادثات في التطبيق إخفاء الرسائل الفردية أو الجماعية دون حذفها وهي طريقة مفيدة لتنظيم الشاشة الرئيسية للتطبيق إذا كانت لديك الكثير من المحادثات الفردية والجماعية.3- إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط:
من الجدير بالذكر حيث يحفظ تطبيق واتساب جميع الوسائط المرسلة في هاتفك بمجرد فتحها ويؤدي هذا الأمر إلى إستهلاك مساحة التخزين، ومن أجل إيقاف ذلك اتبع الخطوات التالية:
- اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى من الشاشة.
- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الإعدادات.
- حدد خيار الحساب ثم اضغط على البيانات والتخزين.
- ضمن قسم التنزيل التلقائي للوسائط يمكنك تحديد إذا كنت ترغب في تنزيل الوسائط سواء كنت تستخدم اتصال البيانات أو الشبكة اللاسلكية.
بعد طرح هذه الميزة لمحبي تطبيق واتساب ومستخدموه كان راي عشاق واتساب انه من افضل التطبيقات المراسلة على الإطلاق حيث وفر لهم العديد من الميزات من خلال هذه الخاصية، ويمكنك إستخدام واتساب عبر الويب أو الحواسيب العاملة بنظامي التشغيل macOS أو ويندوز أو حتى الإصدار المحمول من التطبيق، وذلك عبر ما يصل إلى 4 أجهزة إضافية دون الحاجة للإستمرار في تسجيل الدخول عبر هاتفك الذكي.5- تعديل إعدادات الخصوصية:
من الجدير بالذكر أنه يوجد خاصية بالتطبيق يمكن أن تكشف إعدادات الخصوصية الإفتراضية في واتساب عن الكثير من المعلومات عنك، مثل ما إذا كنت قد قرأت الرسالة ومتى شاهدتها آخر مرة، بالإضافة إلى ذلك فإنها تكشف تفاصيل الحساب مثل صورتك. وإذا كنت ترغب في التحكم بمن يرى بياناتك عند استخدام التطبيق اتبع الخطوات التالية:
- اضغط على النقاط الثلاثة في الجهة اليمنى من الشاشة.
- من القائمة التي تظهر لك حدد خيار الإعدادات.
- حدد خيار الحساب ثم اضغط على خيار الخصوصية.
- في هذه الشاشة يمكنك تعيين من يمكنه رؤية صورتك حسابك وآخر اتصال لك وغيرها من إعدادات الخصوصية.
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