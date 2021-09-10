الأهلي يعلن رحيل مروان محسن.. ويكشف "هدية" الوداع

بعد 5 أعوام بالقميص الأحمر، وجه الأهلي المصري الشكر لمهاجمه مروان محسن، معلنا رحيله "بالمجان" عن صفوف الفريق.

وأعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التي قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجا للالتزام والانضباط، وفقا لبيان النادي.

وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادي لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادي يترك له حرية الانتقال إلى أي ناد آخر دون حصول الأهلي على أي مقابل.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلي وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدا من أبناء النادي.

وانضم اللاعب صاحب الـ32 عاما إلى الأهلي في عام 2016 قادما من الإسماعيلي، وكان من المفترض أن ينتهي تعاقده في صيف عام 2023.

وتوج مروان مع الأهلي بالدوري المصري أربع مرات ومرة لكأس مصر ومثلها للسوبر المصري وبطولتي دوري أبطال إفريقيا.