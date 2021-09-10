«غازبروم» الروسية تعلن اكتمال مشروع مد أنابيب «السيل الشمالى-2»

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قالت شركة "غازبروم"، إنه تم صباح اليوم الجمعة الانتهاء من مد أنبوبى "السيل الشمالى-2" بشكل كامل، مؤكدة الانتهاء من أعمال المشروع صباح اليوم بحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو.

وتعتزم "غازبروم" البدء بضخ الغاز عبر أنبوبى "السيل الشمالى-2" اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية فى تقرير سابق، لافتة إلى أن قرار وصول الغاز الروسى إلى ألمانيا يعتمد على السلطات فى برلين.

وأشارت الوكالة إلى أن توقيت وصول الغاز الروسي إلى منظومة نقل الغاز الأوروبى سيعتمد على قرار السلطات المسؤولة فى ألمانيا.

يذكر أن "السيل الشمالى-2" هو مشروع روسى لمد أنبوبى غاز طبيعى يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسى، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.