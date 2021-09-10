المخابرات الداخلية البريطانية: أحبطنا 31 هجومًا إرهابيًا فى آخر 4 أعوام

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية "إم.آى 5"، كين مكالوم، اليوم الجمعة، أن الشرطة وأجهزة المخابرات أحبطت 31 مؤامرة لشن هجمات إرهابية فى بريطانيا خلال الأربع سنوات الماضية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال مكالوم إن أغلب تلك المؤامرات خطط لها إسلاميون متشددون، لكن عددًا متزايدًا كان من تخطيط جماعات من اليمين المتطرف.

وفى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، أضاف مكالوم: "حتى خلال الجائحة التى نعانى منذ عامين، كان علينا أن نحبط 6 مؤامرات فى مراحل متقدمة لتنفيذ هجمات".

وتابع رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية: "يؤسفنى أن أقول أن التهديد الإرهابى الذى تواجهه بريطانيا، حقيقى ومستمر".