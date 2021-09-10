وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال مكالوم إن أغلب تلك المؤامرات خطط لها إسلاميون متشددون، لكن عددًا متزايدًا كان من تخطيط جماعات من اليمين المتطرف.
وفى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، أضاف مكالوم: "حتى خلال الجائحة التى نعانى منذ عامين، كان علينا أن نحبط 6 مؤامرات فى مراحل متقدمة لتنفيذ هجمات".
وتابع رئيس الاستخبارات الداخلية البريطانية: "يؤسفنى أن أقول أن التهديد الإرهابى الذى تواجهه بريطانيا، حقيقى ومستمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المخابرات الداخلية البريطانية: أحبطنا 31 هجومًا إرهابيًا فى آخر 4 أعوام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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