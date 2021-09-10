نقدم لكم جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات والتي تمثل جزء كبير من حياة الأطفال في عالمنا العربي، فلا يخلو بيت من طفل يبحث عن مشاهدة الكرتون او البرامج الترفيهية أو مشاهدة المغامرات التي تحدث في فقرات الكرتون مثل مغامرات القط والفار وغيرها من البرامج التي تقدم على قنوات الأطفال، فمن أبرز هذه القنوات طيور الجنة وكراميش وقناة ميكي وبطوط.
جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات
أهم القنوات التي تبحث عنها الأسرة العربية لتثبيتها على جهاز التلفزيون لمشاهدة الاطفال فقرات هذه القنوات التالي:
قناة طيور الجنة، وطيور بيبي.
قناة كراميش الفضائية.
قناة بطوط كيدز الجديد.
قناة ميكي.
قناة CN بالعربية، كرتون نتورك بالعربية.
قناة MBC 3.
قناة سبيستون.
قناة براعم.
قناة ماجد.
قناة بيبي.
قناة سمسم
قناة أطفال ومواهب.
تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة
11393
الاستقطاب
عمودي
معدل الترميز
27500
القمر الصناعي
نايل سات
معامل تصحيح الخطأ
3/4
تردد قناة ميكي
التردد
11528
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
3/4.
الجودة
HD
الاستقطاب
أفقي
تردد قناة كراميش
التردد
11603
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
3/4.
الاستقطاب
أفقي
القمر الصناعي
نايل سات
تردد قناة طيور بيبي
التردد
11396
معدل الترميز
27500
الاستقطاب
عمودي
القمر الصناعي
نايل سات
الجودة
HD
تردد قناة بطوط
التردد
11594
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
3/4
الاستقطاب
أفقي
القمر الصناعي
نايل سات
تردد قناة Cn Arabia كرتون نتورك بالعربية
التردد
12226
معدل الترميز
27500
الاستقطاب
عمودي
معامل تصحيح الخطأ
3/4
الجودة
HD
تردد قناة سمسم
التردد
11483
معدل الترميز
27500
الاستقطاب
أفقي
معامل تصحيح الخطأ
5/6.
القمر الصناعي
نايل سات.
تردد قناة ماجد
التردد
12221
القمر الصناعي
نايل سات.
الاستقطاب
عمودي.
معدل الترميز
27500.
معامل تصحيح الخطأ
5/6.
تردد قناة MBC3
التردد
11475
الاستقطاب
رأسي
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
7/8.
القمر الصناعي
نايل سات.
تردد قناة كوجي
تردد القناة
11636
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
4/3
الاستقطاب
عمودي.
تردد قناة مودي كيدز
التردد
11603
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
3/4.
الاستقطاب
أفقي
القمر الصناعي
نايل سات.
وصلنا إلي ختام شرح جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات.
الوسوم
نقدم لكم جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات والتي تمثل جزء كبير من حياة الأطفال في عالمنا العربي، فلا يخلو بيت من طفل يبحث عن مشاهدة الكرتون او البرامج الترفيهية أو مشاهدة المغامرات التي تحدث في فقرات الكرتون مثل مغامرات القط والفار وغيرها من البرامج التي تقدم على قنوات الأطفال، فمن أبرز هذه القنوات طيور الجنة وكراميش وقناة ميكي وبطوط.
جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات
أهم القنوات التي تبحث عنها الأسرة العربية لتثبيتها على جهاز التلفزيون لمشاهدة الاطفال فقرات هذه القنوات التالي:
قناة طيور الجنة، وطيور بيبي.
قناة كراميش الفضائية.
قناة بطوط كيدز الجديد.
قناة ميكي.
قناة CN بالعربية، كرتون نتورك بالعربية.
قناة MBC 3.
قناة سبيستون.
قناة براعم.
قناة ماجد.
قناة بيبي.
قناة سمسم
قناة أطفال ومواهب.
تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة
11393
الاستقطاب
عمودي
معدل الترميز
27500
القمر الصناعي
نايل سات
معامل تصحيح الخطأ
3/4
تردد قناة ميكي
التردد
11528
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
3/4.
الجودة
HD
الاستقطاب
أفقي
تردد قناة كراميش
التردد
11603
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
3/4.
الاستقطاب
أفقي
القمر الصناعي
نايل سات
تردد قناة طيور بيبي
التردد
11396
معدل الترميز
27500
الاستقطاب
عمودي
القمر الصناعي
نايل سات
الجودة
HD
تردد قناة بطوط
التردد
11594
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
3/4
الاستقطاب
أفقي
القمر الصناعي
نايل سات
تردد قناة Cn Arabia كرتون نتورك بالعربية
التردد
12226
معدل الترميز
27500
الاستقطاب
عمودي
معامل تصحيح الخطأ
3/4
الجودة
HD
تردد قناة سمسم
التردد
11483
معدل الترميز
27500
الاستقطاب
أفقي
معامل تصحيح الخطأ
5/6.
القمر الصناعي
نايل سات.
تردد قناة ماجد
التردد
12221
القمر الصناعي
نايل سات.
الاستقطاب
عمودي.
معدل الترميز
27500.
معامل تصحيح الخطأ
5/6.
تردد قناة MBC3
التردد
11475
الاستقطاب
رأسي
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
7/8.
القمر الصناعي
نايل سات.
تردد قناة كوجي
تردد القناة
11636
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
4/3
الاستقطاب
عمودي.
تردد قناة مودي كيدز
التردد
11603
معدل الترميز
27500
معامل تصحيح الخطأ
3/4.
الاستقطاب
أفقي
القمر الصناعي
نايل سات.
وصلنا إلي ختام شرح جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات.
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