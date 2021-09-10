نقدم لكم جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات والتي تمثل جزء كبير من حياة الأطفال في عالمنا العربي، فلا يخلو بيت من طفل يبحث عن مشاهدة الكرتون او البرامج الترفيهية أو مشاهدة المغامرات التي تحدث في فقرات الكرتون مثل مغامرات القط والفار وغيرها من البرامج التي تقدم على قنوات الأطفال، فمن أبرز هذه القنوات طيور الجنة وكراميش وقناة ميكي وبطوط.

أهم القنوات التي تبحث عنها الأسرة العربية لتثبيتها على جهاز التلفزيون لمشاهدة الاطفال فقرات هذه القنوات التالي:

قناة طيور الجنة، وطيور بيبي.

قناة كراميش الفضائية.

الفضائية. قناة بطوط كيدز الجديد.

قناة ميكي.

قناة CN بالعربية ، كرتون نتورك بالعربية.

، كرتون نتورك بالعربية. قناة MBC 3.

قناة سبيستون.

قناة براعم.

قناة ماجد.

قناة بيبي.

قناة سمسم

قناة أطفال ومواهب.

تردد قناة 11393 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد 11528 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4. الجودة HD الاستقطاب أفقي

التردد 11603 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4. الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات

التردد 11396 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي القمر الصناعي نايل سات الجودة HD

التردد 11594 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات

التردد 12226 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4 الجودة HD

التردد 11483 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6. القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12221 القمر الصناعي نايل سات. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التردد 11475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 7/8. القمر الصناعي نايل سات.

تردد القناة 11636 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3 الاستقطاب عمودي.

التردد 11603 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4. الاستقطاب أفقي القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة كوجي

وصلنا إلي ختام شرح جميع ترددات قنوات الأطفال 2021/2022 على النايل سات وعرب سات.