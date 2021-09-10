هنا.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني برقم الجلوس nategafany.emis.gov.eg

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يبحث العديد من الطلبة والطالبات بالدبلومات الفنية عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، ونقدم لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث كان تم اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وتم ظهور أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية في نتيجة شهادة الثانوية الفنية، ويمكن للطلبة الآن الحصول على نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والدبلوم الفني الزراعي والدبلوم الفني التجاري من خلال رابط وزارة التربية والتعليم لنتائج الدبلومات الفنية.رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2021
وكان قد صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الذين حضروا وأدوا الامتحانات قد بلغ 776020 طالب وطالبة، منهم 18110طالب وطالبة بنظام الخمس سنوات، وعدد 757541 طالب وطالبة بنظام السنوات الثلاث.
- الفني الثانوي الزراعي 53.72% .
- والفني الثانوي الصناعي 71.50% .
- الفني التجاري 72.40% .
- ونتيجة الفني الفندقي 88.38% .
نسب النجاح في التعليم الفني نظام السنوات الخمس
- التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% .
- التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% .
- التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% .
- التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% .
خبر هام
جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ 212391 بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20 %، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية صناعي وتجارى وزراعة وفندقي من خلال الرابط السابق الخاص بالنتائج وتابع لوزارة التربية والتعليم.
الوسوم
يبحث العديد من الطلبة والطالبات بالدبلومات الفنية عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني، ونقدم لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث كان تم اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، وتم ظهور أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية في نتيجة شهادة الثانوية الفنية، ويمكن للطلبة الآن الحصول على نتيجة الدبلوم الفني الصناعي والدبلوم الفني الزراعي والدبلوم الفني التجاري من خلال رابط وزارة التربية والتعليم لنتائج الدبلومات الفنية.رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2021
وكان قد صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الذين حضروا وأدوا الامتحانات قد بلغ 776020 طالب وطالبة، منهم 18110طالب وطالبة بنظام الخمس سنوات، وعدد 757541 طالب وطالبة بنظام السنوات الثلاث.
- الفني الثانوي الزراعي 53.72% .
- والفني الثانوي الصناعي 71.50% .
- الفني التجاري 72.40% .
- ونتيجة الفني الفندقي 88.38% .
نسب النجاح في التعليم الفني نظام السنوات الخمس
- التعليم الفنى الثانوى الزراعى 60.99% .
- التعليم الفنى الثانوى التجارى 95.53% .
- التعليم الفنى الثانوى الصناعى 79.06% .
- التعليم الفنى الثانوى الفندقى 83.76% .
خبر هام
جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية سوف تبدأ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثاني من الطلاب بلغ 212391 بنسبة 27.37 %، أما إجمالي الطلاب الباقين للإعادة بلغ 32565 بنسبة 4.20 %، ويمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية صناعي وتجارى وزراعة وفندقي من خلال الرابط السابق الخاص بالنتائج وتابع لوزارة التربية والتعليم.
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