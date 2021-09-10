هنا.. رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني برقم الجلوس nategafany.emis.gov.eg

اعتمد الثلاثاء 27 يوليو “الدكتور طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2020-2021، وأعلن أسماء الطلبة الأوائل بجميع مجالات التعليم الفني، كما وجه وزير التربية والتعليم التهاني لجميع الطلبة والطالبات بالتعليم الفني على النجاح متمنيًا لهم المزيد من التفوق في حياتهم المستقبلية.

وكان قد صرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الذين حضروا وأدوا الامتحانات قد بلغ 776020 طالب وطالبة، منهم 18110طالب وطالبة بنظام الخمس سنوات، وعدد 757541 طالب وطالبة بنظام السنوات الثلاث.